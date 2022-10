“Vi spiego perché ho vietato di giocare con i palloncini ad elio nel mio comune”, parla l’assessore “Abbiamo vietato l’utilizzo di palloncini riempiti con elio, ovvero quelli che possono volare e quindi inquinare l’ambiente una volta ricaduti a terra”. A Fanpage.it spiega l’ordinanza l’assessora di Barzana Stefania Bonaiti.

A cura di Giorgia Venturini

Nel piccolo comune di Barzana, un piccolo paesino di 2mila abitanti della provincia di Bergamo, non si vedranno più lanci di palloncini. Lo ha deciso l'amministrazione comunale adottando decisioni molto più green. "I palloncini sono una delle principali cause di inquinamento", precisa a Fanpage.it l'assessora di Barzana Stefania Bonaiti.

Assessora, in cosa consiste il divieto?

Si tratta di un'ordinanza che vieta l'utilizzo dei palloncini riempiti con elio, ovvero quelli che possono volare e quindi inquinare l'ambiente una volta ricaduti a terra.

Come è nata l'idea di questa ordinanza?

La decisione è stata presa in accordo con l'associazione Plastic Free e il suo referente in provincia Diego Sonzogni e Amici del Brembo con la quale collaboriamo da un anno e mezzo. Avevo iniziato io personalmente per un anno e mezzo e poi i rapporti si sono estesi anche dal punto di vista amministrativo.

Quindi abbiamo iniziato a realizzare progetti sul nostro territorio volti alla sensibilizzazione ambientale, soprattutto con le scuole. Abbiamo realizzato dei workshop, degli incontri con esperti e delle raccolte sul territorio. Il culmine è stato quando di recente abbiamo realizzato di primo Eco Festival Plastic Free di tutt'Italia: è stato un successo grazie a tutta l'amministrazione.

Da qui la decisione del divieto?

Sì, abbiamo deciso di vietare l'utilizzo di palloncini pieni d'elio, ovvero quindi quelli in grado di volare, perché è un tema che abbiamo affrontato all'eco festival. I palloncini sono proprio una delle cause maggiore di inquinamento perché volano e dopo chilometri ricadono a terra e in mare. Vengono ingeriti poi da pesci e altri animali. Sono quindi una delle prime cause di morte per la fauna.

L'utilizzo di altri tipi di palloncini (senza elio), usati magari per le feste di compleanno, è permesso?

Sì, per questi sì. Ovviamente devono essere poi raccolti e adeguatamente inseriti nel sacco dei rifiuti.

Oltre i palloncini, pensavate a un altro divieto?

Stiamo studiano la questione dei fuochi d'artificio e con questa a un percorso di sensibilizzazione. Anche i fuochi d'artificio infatti sono giudicati una causa di inquinamento.