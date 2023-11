“Vi do tre milioni di azioni, fate le signore per la vita”: l’audio fra Berlusconi e Alessandra Sorcinelli Alessandra Sorcinelli ha diffuso una registrazione in cui Silvio Berlusconi parla del contratto di comodato d’uso di una casa, che la famiglia vuole toglierle, e della volontà di darle 3 milioni di azioni di Mediolanum.

A cura di Ilaria Quattrone

Alcune settimane fa, era emersa la notizia che gli eredi di Silvio Berlusconi hanno deciso di bloccare gli assegni di mantenimento e revocare i contratti di comodato d'uso di appartamenti per le ragazze delle "cene eleganti" di Arcore, che erano poi state coinvolte nei vari processi Ruby. Tra loro, c'è Alessandra Sorcinelli assolta dalle accuse di corruzione giudiziaria e falsa testimonianza.

In alcuni post sul suo profilo Instagram, Sorcinelli ha condiviso alcune registrazioni di una chiacchierata con Berlusconi. Nel primo video, la 38enne scrive: "Udite udite. La volontà di Silvio Berlusconi di risarcire la sottoscritta dopo anni di fango mediatico a causa di un processo durato oltre 10 anni che mi vede assolta perché il fatto non sussiste".

E ancora: "Chiedo di ascoltare per mettere a tacere tutti quelli che ancora diffamano il mio nome diffondendo notizie false sulla mia persona. Prima di scrivere articoli fasulli dovete conoscere la verità e portare rispetto".

Nella prima registrazione, Berlusconi spiega in cosa consiste il contratto di comodato d'uso che le vuole offrire: "Questo contratto è la consegna definitiva a voi delle case che diventano di vostra proprietà appena possiamo, appena finito tutto il processo".

Lei chiede: "Quando pensi che finisca?". E Berlusconi: "Penso che finisca entro qualche mese. Anche perché se io il 10 febbraio vengo eletto Presidente della Repubblica, sono tutti finiti perché andare contro il presidente della Repubblica è una cosa addirittura sovversiva, è quindi è finito tutto, va bene?".

La registrazione prosegue in un secondo video dove Berlusconi afferma: "Poi mi è venuta una grande idea. Riesco a farvi avere le azioni di Mediolanum, che è una società quotata in borsa, che è 7 miliardi e che dà ai suoi azioni il 10 per cento di utile".

Alessandra Sarcinelli

"Riesco a farvi avere azioni per due-tre milioni, di solito gli do tre milioni ogni anno, 300mila euro di dividendi e vivete belle e serene da qui in avanti. Trecentomila euro di ingressi sicuri all’anno, in termini di dividendi che vengono dati ogni anno il mese di marzo, ed è una cosa enorme questa qua".

Nel terzo video si torna nuovamente sul contratto di comodato d'uso: "Eccolo qua è un contratto che vi do – dice ancora Berlusconi – il comodante con un preavviso di anni uno potrà chiedere la restituzione dell’immobile perché questo è dentro in tutti i contratti di comodato, ma la casa è a nome vostro dovete firmarlo dove dice il comodatario".

"Questo è praticamente la proprietà della casa, va bene? Dopo andiamo là e li firmiamo. Io la mia firma già l’ho messa, deve esserci la vostra firma sulla copia che mi rimane. Una delle due che mi rimane".

Nell'ultimo video, la registrazione torna sulla questione azioni: "Io ho pensato che 3 milioni [sono] 300mila euro all’anno che ti incassi.. do le azioni della compagnia Mediolanum che distribuiscono dividendi che nel 10 per cento del valore delle azioni in borsa. Qui avete azioni che valgono 3 milioni e portate a casa 300mila euro all’anno. Sono tanti eh".

E poi ancora: "Poi se tu dici io voglio solo 1 milione e mezzo così e un milione e mezzo di azioni, io ti do un milione mezzo di azioni che ti rendono 150mila euro all’anno, quindi un bel po', ma l’altro milione e mezzo non ti rendono niente. Sono contento di questo cosa perché darvi le azioni è una cosa fantastica, vi do il 10 per cento del valore delle azioni, siete delle signore per tutto il resto della vita".