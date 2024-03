Ventenne travolta da un pirata della strada, la madre: “Era a terra che piangeva, nessuno l’ha aiutata” Una ragazza di vent’anni è stata investita da un pirata della strada a Gavirate (Varese): nessun passante l’ha soccorsa nonostante fosse a terra dolorante. Le forze dell’ordine stanno cercando il responsabile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Una ragazza di vent'anni è stata travolta da un'automobile a Gavirate, comune che si trova nella provincia di Varese. Il conducente è scappato: né lui né altri passanti l'hanno aiutata nonostante fosse dolorante a terra. I carabinieri sono a lavoro per individuare il responsabile. Nel frattempo la madre della giovane ha lanciato un appello sui social dove chiede di aiutarla a trovare il pirata della strada.

La ventenne è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali

L'incidente, come ha riportato il quotidiano Il Giorno, è avvenuto in via Lido a pochi metri di distanza da un ufficio postale. La giovane stava tornando a casa dal lavoro. È stata investita mentre stava attraversando le strisce pedonali: è finita sul cofano e poi a terra.

L'automobilista, invece di fermarsi, ha proseguito. Nessun pedone o altro conducente l'ha mai soccorsa. È riuscita a chiamare la madre che è arrivata immediatamente sul posto e ha chiamato gli operatori sanitari del 118. I medici e i paramedici l'hanno trasferita in ospedale: ha riportato un trauma alla gamba. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

L'appello della madre per trovare il pirata della strada

Nel frattempo, la madre ha denunciato l'accaduto ai carabinieri: i militari stanno cercando l'uomo. La ventenne ha infatti raccontato di aver visto un anziano alla guida. La madre ha rivolto un messaggio a chi possa aver assistito al sinistro sulla pagina social "Sei di Gavirate se…":

"Buonasera, stasera verso le 17,10 mia figlia è stata investita sulle strisce pedonali della posta di Gavirate, naturalmente l’essere è scappato, fortunatamente nulla di grave anche perché lo zaino le ha salvato la testa e ha avuto la peggio la gamba, comunque chiedo se qualcuno ha visto qualcosa perché mia figlia ha detto che c’era un sacco di gente in giro, ma nessuno l’ha soccorsa, e qui mi fermo, comunque se qualcuno ha la buona coscienza e ha visto qualcosa mi scriva in privato…Grazie mille".