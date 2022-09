Ventenne inseguito in macchina e accoltellato per una spinta in discoteca È successo ieri notte sulla strada Paullese, all’altezza di Bagnolo Cremasco (Cremona), a un ventenne residente nel Lodigiano: prima i calci e i pugni in faccia, poi le coltellate alla schiena. Il motivo? Una spinta in discoteca.

Foto di repertorio

L'hanno inseguito in macchina a velocità sostenuta. E, quando sono riusciti a farlo accostare, l'hanno accoltellato alla schiena più volte. Il motivo? Una spinta in discoteca.

La spinta in discoteca

È successo ieri notte sulla strada Paullese, all'altezza del comune di Bagnolo Cremasco (Cremona), a un ventenne residente nel Lodigiano. Poche ore prima era in discoteca, a ballare e divertirsi in compagnia degli amici.

Una spallata tra la calca, come capita nei luoghi affollati. Un movimento maldestro, distratto. Imperdonabile, secondo il ragazzo che ha ricevuto la spinta. A tal punto da aspettare fuori il responsabile di quel gesto e inseguirlo poi in macchina sulla strada statale, appena fuori dal locale notturno. Forse per mettere in pratica la vendetta in un luogo appartato, lontano dal via vai della discoteca.

I calci e le coltellate alla schiena

Quando finalmente sono riusciti a raggiungere la vittima, i due giovani responsabili dell'aggressione hanno dato libero sfogo alla loro rabbia. Prima i calci e i pugni in faccia al ventenne, e poi due fendenti alla schiena con il coltello. Infine, la fuga a gambe levate. I carabinieri di Crema adesso sono sulle loro tracce.

Le condizioni del giovane colpito

Il giovane colpito, invece, si trova adesso ricoverato all'ospedale di Crema. Non si trova in gravi condizioni, e non è in pericolo di vita.