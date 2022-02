Vasto incendio nella notte al Parco delle Groane: fiamme vicino a tre centri abitati Un vasto incendio è divampato nella notte al Parco delle Groane. Le fiamme hanno distrutto ettari di bosco e si sono avvicinate ad alcuni centri abitati. Il rogo è stato poi spento da vigili del fuoco e volontari.

A cura di Francesco Loiacono

È stata una notte di preoccupazione quella vissuta dai residenti di Misinto, Cogliate e Lazzate, tre dei paesi della provincia di Monza e Brianza nei cui territori si estende il Parco delle Groane. Un grande incendio è infatti divampato nei boschi della zona di Sant'Andrea, per cause non ancora chiarite. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno bruciato diversi ettari di vegetazione su due diversi fronti e si sono anche avvicinate pericolosamente ad alcune zone abitate, prima di essere domate dall'intervento dei vigili del fuoco e delle squadre dei volontari Aib del Parco delle Groane. I pompieri provenienti dai comandi di diverse cittadine della zona tra cui Saronno, Seregno, Lazzate, Bovisio Masciago, Carate Brianza e Desio, hanno impiegato alcune ore per spegnere il rogo. Le fiamme, a lungo visibili nella notte anche da molti chilometri di distanza, sono poi state domate verso l'una e trenta di notte ma le operazioni di spegnimento e di bonifica sono poi proseguite anche nella mattinata di oggi, per evitare che si sviluppassero nuovi focolai.

Non è nota la causa dell'incendio

Non si conosce al momento la causa dell'incendio, la cui propagazione è stata poi favorita dal clima secco e ventoso di questi giorni. Il consigliere comunale di Seveso Pietro Aceti, che sulla sua pagina Facebook ha dato notizia del rogo, ha scritto: "È necessario capire la causa, dolosa o colposa che sia, al fine di prevenirla.Non possiamo permetterci di perdere i polmoni verdi che abbiamo".

Domato anche il rogo sul Monte Morone, nel Varesotto

Quello del Parco delle Groane non è stato il solo rogo divampato nelle scorse ore in Lombardia. Da domenica un incendio ha interessato il Monte Morone, in provincia di Milano. Dopo oltre una giornata di lavoro, nella mattinata di oggi i vigili del fuoco hanno spento gli ultimi focolai. Le operazioni di spegnimento sono state condotte anche con l'ausilio di Canadair del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.