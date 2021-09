Valzurio, ritrovata viva la 17enne dispersa in montagna Era uscita di casa per una passeggiata con il cane senza tornare. Una ragazza di 17 anni è stata ritrovata viva e in buone condizioni verso la mezzanotte di ieri dalle squadre di soccorso nei pressi di un rifugio montano. Secondo quanto filtrato, la giovane avrebbe perso il senso dell’orientamento a causa della pioggia e del buio.

Buone notizie da Valzurio, paese della provincia di Bergamo: la ragazza di 17 anni data per dispersa dalle 10 di mattina di ieri, domenica 19 settembre, è stata ritrovata viva e in buone condizioni. Il ritrovamento verso la mezzanotte di oggi, lunedì 20 settembre. Secondo quanto comunicato dalle squadre di ricerca, la 17enne si era allontanata dalla sua abitazione di Nasolino, nei pressi di Colle Palazzo, per fare una passeggiata con il cane senza più tornare a casa. Tra le cause del suo mancato rientro, probabile un disorientamento dovuto alla pioggia e, successivamente, al buio.

Ritrovata la ragazza di 17 anni dispersa nella Bergamasca

Subito dopo l'allarme, dato dai parenti della minorenne, sulle tracce della ragazza si sono messi circa sessanta soccorritori del Cnsas (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) – VI Delegazione Orobica, che ha inviato 35 operatori, dei vigili del fuoco, della Protezione civile e dei carabinieri. Tutti, divisi in squadre, hanno battuto l'intera zona nella speranza, poi avveratasi, di ritrovarla viva. Grazie all'ausilio dei militari della guardia di finanza, poi, si è riusciti a rintracciare il cellulare della diciassettenne e ricostruire così i suoi movimenti. A dare supporto alle ricerche anche un cane molecolare. Da Bergamo, l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia ha fatto alzare in volo un elicottero, aiutato dall'elisoccorso di Como una volta che era calato il sole perché abilitato al volo notturno. Dopo essere stata individuata in prossimità delle Baite del Moschel, nei pressi del rifugio Olmo, la giovane è stata accompagnata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Le sue condizioni di salute sarebbero buone.