Valanga di insulti sui social per Giorgio Galli, il ragazzo italiano che combatteva in Ucraina La notizia dell’uccisione di Benjamin Giorgio Galli ha scatenato i social con una serie di commenti che si scagliano contro il giovane per essersi arruolato volontariamente al fianco dell’Ucraina.

A cura di Fabio Pellaco

Benjamin Giorgio Galli (foto Facebook)

Per Benjamin Giorgio Galli, il foreign fighters italiano che era andato a combattere in Ucraina contro l'invasione russa, non c'è pace nemmeno ora che ha trovato la morte. La notizia della sua uccisione in un bombardamento nei dintorni di Kharkiv ha scatenato gli "odiatori da tastiera" che condannano la scelta del giovane di partire volontario per il fronte.

Galli, 27 anni era originario di Bedero Valcuvia, comune in provincia di Varese. Era partito per l’Ucraina nella primavera scorsa, ed è morto mentre stava combattendo con la Legione Internazionale di difesa di Kiev contro l’esercito russo.

"Poteva starsene a casa"

La notizia della morte del giovane si è diffusa anche in Italia e ha rapidamente fatto il giro del web. Gli utenti dei social network si sono spaccati in due fazioni: chi esprime cordoglio per la terribile fine del 27enne e chi invece si è scagliato contro la sua decisione di arruolarsi.

"Non mi dispiace per nulla". Oppure: "Poteva anche starsene a casa che nessuno l'ha chiamato. Certe persone cercano di complicarsi mettendosi in mostra", si legge nei commenti sotto i post che annunciano la sua scomparsa. Ancora: "Te le sei cercata. Non è un gioco".

La famiglia denuncerà gli haters

Secondo quanto riferito dall'avvocato Piero Porciani, che cura gli interessi della famiglia del giovane, sarebbe pronta una denuncia nei confronti degli haters. "In molti purtroppo, sulle pagine social relative alla sua scomparsa, lo hanno insultato per la scelta di lottare in difesa del popolo ucraino. Agiremo di conseguenza per tutelare il sacrificio e la memoria di questo giovane".

Ma la storia di Giorgio Galli non ha solo raccolto reazioni negative. Tra i commenti ci sono anche parole di cordoglio per la morte di un ragazzo così giovane: "Povero ragazzo, onore a te che hai voluto seguire un ideale di libertà, spero che il tuo sacrificio non sia vano", ha scritto un utente, seguito da molti altri che hanno fatto le proprie condoglianze alla famiglia.