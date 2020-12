in foto: Immagine di repertorio

La percentuale di adesione alla vaccinazione volontaria anti Covid tra medici, infermieri e operatori sanitari in Lombardia è "molto alta". Lo ha detto l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, rispondendo alle domande dei giornalisti sul piano per il vaccine day del 27 dicembre. "Le aziende stanno facendo valutazioni e stime, siamo sopra all'80 per cento", ha assicurato.

Nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Lombardia è stato illustrato il piano per il V-Day, che partirà dall'ospedale Niguarda di Milano, dove arriveranno le 1620 dosi (divise in 324 fiale), più il materiale di consumo. L'evento "inizierà attorno alle 10.30-11, ci sarà un momento di saluto della autorità, con me, il presidente Fontana, il sindaco di Milano Sala e i sindaci delle città capoluogo", ha aggiunto Gallera. Poi, "si faranno partire le macchine per il resto della Regione e ci sarà l'avvio della vaccinazione vera e propria. In tutti i luoghi ci saranno le autorità che porteranno un momento di saluto e poi si partirà con le vaccinazioni, immaginiamo 60 vaccinazioni in ogni luogo, a Milano un centinaio. Ci vorrà qualche ora per farle". Sulla tempistica, "il commissario – ha sottolineato il titolare del Welfare lombardo – ci ha chiesto di usare le dosi per la prima inoculazione, garantendo che entro il 21esimo giorno arriveranno i richiami".

"Secondo noi – ha proseguito Gallera – è corretto che anche dal punto di vista simbolico l'avvio della vaccinazione avvenga in tutte le province e in alcuni luoghi simbolo, tra cui l'ospedale di Alzano e quello di Codogno. Per questo, il pomeriggio del 27, ci saranno somministrazioni anche al Pio Albergo Trivulzio". Fra i primi a sottoporsi alla vaccinazione medici ‘simbolo' della pandemia. A Milano, ad esempio, i professori Galli, Zangrillo, Rizzardini, Pesenti, Harari, Pregliasco e Signorelli. A Varese il professor Grossi, a Mantova il professor De Donno e a Pavia il professor Bruno. Ha confermato la sua disponibilità a sottoporsi a vaccinazione anche la dottoressa Annalisa Malara. In Lombardia i primi vaccinati saranno i presidenti degli ordini dei medici e degli infermieri, poi i rappresentanti degli operatori socio-sanitari. E poi i Medici di Medicina generale, il personale dell'emergenza urgenza e delle Rsa.