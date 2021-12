Vaccinazioni anti Covid, nelle ultime 24 ore in Lombardia somministrate 80.000 tra prime e terze dosi “Nella giornata di ieri sono state somministrate più di 80.000 dosi di vaccino tra prime e terze dosi”. Lo ha annunciato la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti.

La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti ha annunciato che nella giornata di ieri, giovedì 2 dicembre, sono state somministrate "più di 80.000 dosi di vaccino tra prime e terze dosi". La Moratti ha aggiunto che la Lombardia "continua a essere un modello di responsabilità a salvaguardia della salute di tutta la comunità contro il Covid-19".

Letizia Moratti: Straordinario senso civico dei lombardi

La vicepresidente della Regione ha poi ribadito come i lombardi siano ben consci dell'arma che il vaccino rappresenta, "l'unica per fronteggiare la pandemia", motivo per cui "moltissimi si stanno presentando presso gli hub vaccinali, anche in accesso diretto". Letizia Moratti ha voluto sottolineare ancora una volta lo "straordinario senso civico, che premia l’impegno di medici, infermieri, personale amministrativo, protezione civile, militari e volontari". L'accesso diretto alle vaccinazioni, ha poi ricordato l'assessore al Welfare, è consentito solo a determinate categorie, a coloro che si presentano per la prima dose e agli operatori sanitari, personale scolastico, forze dell'ordine e donne in gravidanza.

Da metà dicembre al via le vaccinazioni per i bambini tra i 5 e gli 11 anni

Questo potrebbe comportare dei ritardi nelle somministrazioni, motivo per cui Letizia Moratti chiede scusa "fin da ora". Importanti novità anche per l'avvio delle vaccinazione per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni: la partenza è prevista per la metà di dicembre, come da disposizioni del Ministero della Salute. Intanto la Regione sta organizzando i centri vaccinali per arrivare a 40.000 somministrazioni al giorno.