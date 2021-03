Sono oltre 117.000 le prenotazioni del personale scolastico statale per accedere alla campagna vaccinale anti Covid della Regione Lombardia in esito al monitoraggio svolto da Aria S.p.a. che gestisce la piattaforma regionale. Il dato è stato reso noto in un tweet dall'assessore regionale all'Istruzione Fabrizio Sala, che lo ritiene un "ottimo risultato" commenta l'assessore Sala. La campagna vaccinale per il personale scolastico statale partirà lunedì 8 marzo.

Vaccinazioni per il personale scolastico in Lombardia al via dall'8 marzo

Da lunedì prossimo inizierà la campagna vaccinale riservata al personale scolastico, una platea di oltre 200.000 persone delle scuole primarie e secondarie segnalate sulla base degli elenchi forniti dal Ministero dell'Istruzione, si legge in una nota di Palazzo Lombardia. Gli elenchi sono in fase di integrazione con i nominativi delle scuole paritarie, della prima infanzia e nidi.

Adesione sul portale regionale

L'adesione per gli insegnanti e il personale scolastico è possibile tramite il portale per le iscrizioni alla campagna vaccinale facendo riferimento al sito insieme al numero verde. Gli interessati riceveranno in seguito l'SMS che indicherà luogo, data e ora in cui sarà somministrato il vaccino.

La campagna per i dipendenti delle scuole statali

Il provvedimento – spiegano i sindacati – riguarda per ora solo il personale delle scuole statali: elementari, medie, superiori e infanzia. In attesa di acquisizione delle anagrafiche al momento restano esclusi lavoratrici e lavoratori degli asili nido, delle scuole dell'infanzia non statale, delle scuole paritarie e dei centri di formazione professionale.