Va in montagna a cercare gli agnelli appena scappati, ma si perde: allevatore ritrovato e salvato Un uomo di 69 anni, un allevatore, si è recato in montagna alla ricerca dei suoi pascoli e si è perso: è stato individuato e salvato.

A cura di Ilaria Quattrone

Aveva deciso di andare a cercare i suoi agnelli che erano scappati e non erano più rientrati: solo, nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 13 giugno, è quindi salito in montagna. A un certo punto li ha ritrovati, ma quando era il momento di scendere non è più riuscito a ritrovare la strada. I suoi parenti hanno provato in tutti i modi a contattarlo, ma invano. Per questo motivo, hanno quindi deciso di chiedere aiuto. La macchina dei soccorsi si è subito attivata e in poche ore è riuscito a rintracciarlo.

L'uomo si è perso mentre cercava i pascoli

L'uomo -si tratta di un allevatore di 69 anni – si è perso a Gandellino, in provincia di Bergamo: aveva lasciato l'auto a Tezzi Alti di Gandellino e poi si era diretto verso i pascoli. Una volta calato il buio, il 69enne non aveva nulla con sé che potesse illuminare il sentiero e si è quindi perso. Alle ore 21, la Soreu delle Alpi, ha immediatamente attivato il soccorso alpino: la VI delegazione è partita con i tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico che si sono subito attivati con le perlustrazioni.

I soccorsi lo hanno individuato e riportato a valle

A un certo punto, l'uomo si è spostato e ha trovato un punto in cui il telefono prendeva. Ha così potuto avvisare i suoi famigliari, comunicando loro di essere in ritardo. I soccorritori, che si trovavano già in zona, lo hanno quindi subito rintracciato. L'uomo è stato raggiunto e accompagnato a valle con la jeep. Le sue condizioni di salute non hanno destato alcuna preoccupazione. Il 69enne quindi è stato riaccompagnato a casa dove ha potuto riabbracciare la sua famiglia.