Va al centro commerciale e dimentica la figlia di quindici mesi in auto: salvata Sul posto, i carabinieri e i soccorritori del 118. Al momento non sono noti i dettagli della vicenda: la bimba sta bene e non ha avuto bisogno delle cure dei sanitari.

A cura di Natascia Grbic

Una donna ha dimenticato in macchina la figlia di quindici mesi. È accaduto questa sera a Pantigliate intorno alle 19.30: secondo le prime informazioni, la donna ha parcheggiato la macchina davanti il centro commerciale Paullese Center in via dei Rioni, ed è andata a fare spese. La piccola sta bene: soccorsa dal 118 non ha avuto bisogno di cure mediche.

Non è chiaro al momento per quanto tempo la piccola sia rimasta chiusa in auto da sola, né se sia stata notata da qualche passante che ha poi allertato le forze dell'ordine. I dettagli della vicenda, infatti, non sono stati ancora resi noti. Ciò che è chiaro è che fortunatamente la piccola sta bene e non ha avuto bisogno di essere medicata dal 118. Al vaglio la posizione della madre, sconvolta per quanto accaduto: non si era resa conto che la piccola era in macchina con lei. Molto probabilmente non sentendola si è dimenticata della sua presenza.

La macchina, stando alle prime informazioni, non era rovente. Nell'orario in cui la donna è andata al centro commerciale, infatti, non c'erano alte temperature. Una fortuna che ha molto probabilmente evitato una tragedia.

La madre sarà ascoltata dai carabinieri, che stanno cercando di capire cosa sia successo e fare luce sull'accaduto. Molto probabilmente, come detto, la donna si è dimenticata della figlia forse a causa della fretta o della troppa stanchezza, ed è scesa dalla macchina senza farla uscire insieme a lei. Ed è entrata nel centro commerciale. Una vicenda che ha avuto fortunatamente il suo lieto fine, con la piccola che sta bene e la madre che ha avuto solo un forte spavento.