Va a un funerale e cade in una botola del cimitero: muore ex sindaco di Volpara, aperte le indagini È Roberto Chiavenna, l’uomo di 77 anni che è morto dopo essere caduto in una botola al cimitero di Bosnasco. La Procura ha aperto un’indagine e disposto l’autopsia.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Si chiamava Roberto Cavanna, l'uomo di 77 anni che è morto dopo essere caduto in una botola al cimitero di Bosnasco, comune in provincia di Pavia. In passato il 77enne era stato sindaco di Volpara, piccolo paese di appena 127 abitanti del Pavese. Cavanna si trovava al cimitero per il funerale di una conoscente. Dopo essere stato portato in ospedale, è morto per delle complicanze. Toccherà ai carabinieri e alla Procura capire se vi sia un nesso tra l'incidente e la morte.

L'uomo è morto nel pomeriggio di lunedì

Il tutto è accaduto nella giornata di lunedì 17 gennaio intorno alle 11 del mattino: sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). Inizialmente le condizioni del 77enne non sembravano gravi tanto che, come riporta il quotidiano "La Provincia Pavese", è stato trasferito all'ospedale San Matteo di Pavia in codice giallo per una sospetta frattura al bacino. Nel pomeriggio è però morto, nonostante i tentativi di rianimarlo, a causa di un arresto cardiaco.

È stata disposta l'autopsia e aperta un'inchiesta della Procura

La Procura ha deciso di aprire un'inchiesta ed è stata disposta l'autopsia che chiarirà tutti i dubbi. Secondo le testimonianze delle persone presenti, l'uomo si trovava nei pressi della tomba di un'amica quando è caduto in un'apertura che viene utilizzata per la tumulazione, ma che non era stata segnalata. Per il momento non è iscritto nessuno nel registro degli indagati. I carabinieri di Pavia hanno identificato i dipendenti delle pompe funebri e gli addetti ai servizi cimiteriali del comune.