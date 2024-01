Va a tagliare la legna nel bosco e scompare: trovato nella notte morto travolto da un albero Un uomo di 63 anni era uscito di casa per andare a tagliare la legna nel bosco ma non aveva fatto più ritorno: la famiglia aveva lanciato l’allarme. L’uomo è stato trovato dal soccorso alpino morto travolto da un albero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Un uomo di 63 anni è morto travolto da un albero mentre tagliava la legna nei boschi sopra la frazione di Somana, in provincia di Lecco. Stando alle prime informazioni, il soccorso alpino è stato allertato quando la famiglia si è preoccupata verso la sera di ieri giovedì 4 gennaio non vedendolo più tornare a casa. Subito si sono attivate le ricerca che si sono concluse purtroppo con il triste ritrovamento: il vittima è stata trovata senza vita schiacciata dal tronco di un albero caduto su di lui.

A dare la notizia è stato anche il soccorso alpino sulla propria pagina Facebook: "Le squadre – per il Cnsas 12 i tecnici impegnati – hanno perlustrato le zone prioritarie. In serata l’uomo è stato ritrovato, senza vita, nei pressi di Somana, frazione di Mandello del Lario. Era stato travolto da un albero, mentre stava facendo della legna. Dopo le autorizzazioni previste, il corpo dell’uomo è stato trasportato a valle. L’intervento è finito poco prima di mezzanotte". Impegnati nelle ricerche sono stati anche i vigili del fuoco e le squadre Saf (Speleo alpino fluviale) che hanno utilizzato anche i droni per avere un controllo dall'alto della zona.

Il corpo dell'uomo è stato subito liberato dal tronco e trasportato a valle. A breve verranno disposti i funerali a Mandello dove l'uomo viveva con la famiglia.