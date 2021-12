Urtata dal treno mentre tenta di attraversare i binari: Giuseppina muore all’età di 61 anni Una donna di 61 anni è morta dopo essere stata urtata da un treno. La tragedia si è verificata nella stazione di Sartirana Lomellina, in provincia di Pavia.

Incidente ferroviario in provincia di Pavia: una donna di 61 anni è morta dopo essere stata urtata da un treno. La tragedia si è verificata nella giornata di oggi, lunedì 27 dicembre, nella stazione di Sartirana Lomellina. La vittima si chiamerebbe Giuseppina Camussi: a nulla sono valsi i tentativi degli operatori sanitari del 118 di salvarla. Purtroppo non è stato potuto far altro che costatarne il decesso.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 17

L'incidente, secondo le prime informazioni, sarebbe avvenuto poco dopo le 17 di oggi pomeriggio. Sulla base di una prima ricostruzione, la donna avrebbe cercato di attraversare i binari quando è stata colpita da un convoglio che procedeva a bassa velocità. La 61enne non è morta sul colpo, ma nonostante il tempestivo intervento dei medici e dei paramedici – arrivati con ambulanze, automediche e due elicotteri provenienti da Brescia e Alessandria – e i tentativi di rianimarla, è deceduta poco dopo.

I rilievi affidati ai carabinieri

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della polizia ferroviaria: le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi per ricostruire la dinamica. Per effettuare tutte le operazioni di polizia, soccorso e messa in sicurezza, è stata interrotta la circolazione ferroviaria tra Mortara e Alessandria.

Una settimana fa a Vigevano un altro incidente ferroviario

Appena una settimana fa a Vigevano, in provincia di Pavia, si è verificato un altro incidente ferroviario: un uomo è stato infatti travolto e ucciso da un treno all'altezza del cavalcavia del cimitero. L'uomo è morto sul colpo. I medici infatti hanno potuto solo dichiararne il decesso. Anche in questo caso sono intervenute le forze dell'ordine per svolgere i rilievi. Per consentire tutte le operazioni, è stata sospesa la circolazione.