"Uomo triste, vecchio, inutile e solo come un cane": Fabrizio Corona querelato per diffamazione da Bobo Vieri Bobo Vieri ha querelato per diffamazione Dillinger News, il sito d'informazione di Fabrizio Corona. Secondo il legale dell'ex attaccante dell'Inter e della Nazionale, la testata avrebbe pubblicato articoli e post "gravemente diffamanti".

A cura di Enrico Spaccini

Fabrizio Corona e Christian "Bobo" Vieri (foto da LaPresse)

Christian Vieri, ex bomber dell'Inter e della Nazionale, ha presentato una querela per diffamazione aggravata nei confronti di Dillinger News, il sito di gossip e informazione di Fabrizio Corona. Come spiegato dall'avvocato Danilo Buongiorno, che rappresenta l'ex calciatore, la testata avrebbe "attraverso i propri canali editoriali pubblicato un articolo gravemente offensivo e diffamatorio". In particolare, il legale si riferisce a un articolo in cui si "afferma testualmente ‘Adani, Cassano e Ventola che prendono per il culo giustamente quell"uomo' triste, vecchio, inutile, finito, vuoto di Vieri… Che brutta fine solo come un cane. Piuttosto che una vita come la sua preferisco stare in galera'".

Le frasi contestate da Vieri e dal suo legale sono apparse anche sui social, in un post Instagram pubblicato dal profilo di Dillinger News in cui viene ripresentato un video girato da Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Quella che sembrava essere solo l'ennesima puntata della diatriba in corso tra gli ex calciatori che ha portato allo stravolgimento del format della Bobo Tv, si è invece trasformata in una causa legale tra Bobo e Fabrizio Corona.

L'ex attaccante, infatti, ha sporto una denuncia-querela alla Procura di Milano per "diffamazione aggravata nei confronti della testata editoriale Dillinger News" portando come prove "espressioni gravissime, ingiuriose, lesive e diffamanti". Non si tratterebbe solo di quel post pubblicato su Instagram, ma di "altri articoli gravemente diffamanti, anch'essi prodotti avanti all'Autorità Giudiziaria".

L'avvocato Buongiorno, inoltre, ha fatto sapere di riservarsi "di agire nei confronti di qualsivoglia altro terzo coinvolto nei fatti di cui sopra (e comunque con riferimento alla posizione di Vieri nella Bobo Tv) e nel caso di ulteriori comunicazioni di natura diffamante , da parte di qualsivoglia persona fisica o testata giornalistica a tutela dell'immagine e della persona del suo assistito".