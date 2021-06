in foto: (Immagine di repertorio)

Tragedia nella mattinata di oggi, domenica 20 giugno, a Inverno e Monteleone, in provincia di Pavia. Un uomo di 67 anni è morto: è stato investito e ucciso da un'auto sulla strada provinciale Sp191, che collega le due località unite amministrativamente in un unico comune. La vittima, di cui non sono note al momento le generalità, al momento dell'incidente, avvenuto pochi minuti prima della 9, era in sella alla sua bici. Stava percorrendo la provinciale quando una Fiat Panda che procedeva nello stesso senso di marcia, per cause da accertare, lo ha centrato in pieno. Il 67enne è stato sbalzato per alcuni metri dalla bici ed è finito sull'asfalto: medici e paramedici del 118, giunti sul posto a bordo di due ambulanze e un'automedica, hanno cercato di soccorrerlo ma per lui non c'era purtroppo più niente da fare: è morto sul colpo.

Illesi i due automobilisti: la posizione del conducente al vaglio dei carabinieri

I soccorritori inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza hanno invece prestato le proprie cure alle due persone che si trovavano a bordo dell'auto, un uomo di 40 anni e una donna di 43. Sono usciti entrambi illesi dall'incidente ma sono rimasti sotto choc. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della tenenza di Stradella che si sono occupati dei rilievi del caso per ricostruire esattamente la dinamica di quanto accaduto. È al vaglio dei militari dell'Arma la posizione del conducente del veicolo, che rischia l'accusa di omicidio stradale qualora vengano accertate sue precise responsabilità nella vicenda.