Uomo barricato in casa con il figlio dopo aver aggredito l’assistente sociale che gliel’aveva tolto Ha aggredito l’ assistente sociale durante un incontro protetto, ha preso il figlio di 4 anni che gli avevano tolto e poi è scappato. Adesso l’uomo, forse armato, è asserragliato dentro casa insieme al piccolo: i Carabinieri presidiano l’abitazione di Roncadelle (Brescia)

I carabinieri fuori dall’abitazione a Roncadelle (Brescia)

Prima ha aggredito l'assistente sociale che gli aveva portato il figlio di quattro anni, durante un incontro protetto. E poi ha rapito il bambino, fuggendo via con lui. La caccia all'uomo, durata per tutto il pomeriggio di oggi 5 ottobre, si è conclusa in queste ore: il padre adesso è barricato all'interno della sua casa di Roncadelle (Brescia) insieme al piccolo. I Carabinieri presidiano l'abitazione.

La trattativa con l'uomo (forse armato) dura da ore

L'assedio dura da più di due ore. La zona è stata delimitata, l'intero isolato chiuso: sul posto, lavorano senza sosta i reparti speciali e i militari negoziatori, appositamente formati per instaurare un dialogo in situazioni di crisi.

Ogni minuto insomma è prezioso, in questo caso. Soprattutto perché non si esclude che l'uomo possa essere armato.

L'aggressione all'assistente sociale e il rapimento del figlio

L'assistente sociale è stato prima minacciato, e poi colpito con violenza. L'incontro protetto con il padre, che poteva vedere il bambino unicamente durante questi appuntamenti, è avvenuto a Rodengo Saiano. Da lì la fuga con il piccolo sottobraccio, sotto gli occhi increduli di tutti. Terminata nel luogo più scontato che ci sia: l'abitazione dell'uomo in via Tien An Men a Roncadelle, paese alle porte di Brescia.

La separazione burrascosa dalla compagna

Ancora da definire l'identità dell'uomo (M.B. le iniziali) e ancora tutta da svelare la sua storia personale, ormai più pubblica che mai. Perché gli avevano portato via il figlio di quattro anni, e cosa è successo prima di questo episodio clamoroso?

Per adesso emerge solo qualche guaio con la giustizia e la separazione burrascosa con l'ex compagna, una donna di origini romene come il padre del piccolo. A lei il Tribunale aveva affidato il bimbo, disponendo per il padre incontri protetti a tutela del bambino. E a lei, adesso, dovrà essere riconsegnato il figlio della coppia. Sano e salvo.

