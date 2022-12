Un uomo finisce con l’auto sulla banchina della stazione: “Ho fatto confusione” Un uomo di 81 anni è finito con la sua auto sui binari della stazione di Ponte Adda (Cremona): ha raccontato di aver confuso la strada proprio con i binari.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo di 81 anni è finito con la sua auto sui binari della stazione ferroviaria di Ponte Adda, in provincia di Cremona. In base a quanto appreso fino a questo momento, l'anziano stava transitando dal passaggio a livello quando avrebbe "confuso la strada con i binari". Fortunatamente non ha riportato alcuna ferita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Casalbuttano.

Stando alle informazioni diffuse, alcuni passeggeri che stavano scendendo da un convoglio, hanno raccontato di aver sentito un forte boato e di aver notato poco dopo l'auto sui binari. Spaventati, sono corsi subito ad aiutare l'uomo e hanno chiamato le forze dell'ordine. Al loro arrivo, i militari – con l'ausilio di un carro attrezzi – hanno spostato l'auto dell'81enne, originario della provincia di Lodi, e l'hanno portata fuori dai binari. Hanno poi svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Bloccato il traffico ferroviario per consentire il recupero

Per consentire le operazioni di recupero e messa in sicurezza, i carabinieri hanno bloccato ovviamente il traffico ferroviario. Una volta concluse le operazioni di rimozione dell'auto, la circolazione è stata ripristinata. Non si sono verificati danni alle strutture della stazione. L'anziano non avrebbe riportato gravi ferite, ma solo un forte choc: non è chiaro se però sia stato portato comunque in ospedale per svolgere alcuni accertamenti.

Nonostante il forte spavento e dopo essere stato messo al sicuro, l'uomo – che era particolarmente provato e mortificato per quanto accaduto – ha spiegato come sia finito sui binari.