Un uomo è stato travolto da un’auto sulla strada provinciale 36: è in coma Un uomo di circa 50 anni è stato travolto da un’auto in provincia di Milano: è stato trasferito intubato e in coma al Niguarda di Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora un incidente sulle strade milanesi. All'alba di oggi, domenica 8 gennaio 2023, un'automobile ha travolto un uomo che si trovava sulla strada provinciale 36 ed esattamente tra Cisliano e Gaggiano, che è un territorio della provincia di Milano. Ci sono ancora poche informazioni circa la dinamica, ma quello che sembrerebbe essere certo è che la vittima è stata trasferita in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda di Milano.

La sala operativa di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia) ha inviato i medici e i paramedici del 118 poco dopo le 6 nella frazione di San Vito. Quando gli operatori sono arrivati a bordo di due ambulanze e un'automedica, hanno trovato il ferito in stato di incoscienza. Hanno fornito le prime cure sul posto e poi lo hanno caricato su un'ambulanza: lo hanno portato in codice rosso intubato e in coma. Al momento è ricoverato in prognosi riservata.

La persona ferita non aveva con sé i documenti

Nessuno conosce la sua identità: non sono stati trovati i documenti. Attualmente si pensa . I carabinieri della compagnia di Abbiategrasso hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Sono diversi i punti interrogativi a cui rispondere: Cosa ci faceva lì? Perché stava camminando sulla strada provinciale 36? E soprattutto che fine hanno fatto i suoi documenti?

Domande alle quali i militari stanno cercando di dare una risposta. Non si hanno nemmeno notizie sul conducente dell'auto che lo ha travolto. Nei prossimi giorni si potranno avere maggiori dettagli. La speranza è che il ferito possa riprendersi presto.