Un uomo è morto dopo essere stato travolto da un treno ad Albizzate: circolazione interrotta Un uomo è morto dopo essere stato travolto da un treno ad Albizzate, territorio che si trova in provincia di Varese. La circolazione è stata interrotta per consentire tutte le operazioni di soccorso.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo è morto dopo essere stato travolto da un treno ad Albizzate, un comune di appena cinquemila abitanti che si trova nella provincia di Varese. L'incidente si è verificato nella serata di oggi, mercoledì 10 maggio. Sul posto gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine per tutti i rilievi del caso. La circolazione è stata interrotta per consentire tutte le operazioni di sicurezza.

La dinamica dell'incidente

Sono ancora poche e frammentarie le notizie relative a questo incidente. L'incidente è avvenuto intorno alle 19 e a pochi metri dalla stazione. L'uomo è stato colpito dal treno 2566. Il convoglio era partito dalla stazione di Milano Porta Garibaldi alle 18 ed era diretto alla stazione di Varese. Sarebbe dovuto arrivare alle 18.53. Non si hanno notizie sulla dinamica. Non è chiaro se la vittima stesse attraversando i binari violando le norme di sicurezza. In ogni caso, il conducente non è riuscito a frenare e l'impatto è stato molto violento. L'uomo, di cui al momento non si conosce l'identità, non è sopravvissuto.

La circolazione ferroviaria è stata interrotta

Subito dopo l'incidente, i passeggeri sono stati fatti scendere dal treno. Per loro è stato previsto un mezzo sostitutivo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo e i medici e i paramedici del 118 che non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per cercare di capire cos'è potuto accadere. Nel frattempo, per consentire tutte le operazioni di sicurezza, è stata interrotta la circolazione che riprenderà non appena saranno terminati i rilievi.