Un ristorante McDonald’s aprirà a Edolo, si cercano 50 dipendenti: come candidarsi

A Edolo (Brescia) verrà aperto un nuovo McDonald's. Con l'apertura del locale, ci sarà la possibilità di candidarsi per diventare dipendente della nota catena. In totale sono state aperte cinquanta posizioni: ecco come fare.

A cura di Ilaria Quattrone

A Edolo, comune che si trova in provincia di Brescia, verrà aperto un nuovo McDonald's. Si tratterà del secondo ristorante in Valcamonica. Il ristorante aprirà i battenti tra la strada Statale 42 e via Comasco. Oltre che dotato di una sala interna, avrà anche una veranda, una terrazza e un'area gioco per bambini. In totale verrano spesi circa 1,5 milioni di euro. Con l'apertura del locale, ci sarà la possibilità di candidarsi per diventare dipendente della nota catena. In totale sono state aperte cinquanta posizioni.

Come potersi candidare per lavorare nel McDonald's di Edolo

Quello di Edolo, come scritto precedentemente, è il secondo ristorante della Valcomonica ma è il diciassettesimo nella provincia di Brescia. Da alcune ore sono aperte le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno al McDonald's Job Tour di Edolo: è possibile trovare il form e inviare il curriculum nella sezione "Lavora con noi" e "Offerte dedicate" presenti sul sito. La sezione è aperta fino al 23 ottobre.

Chi sarà ritenuto idoneo verrà ricontattato per svolgere un test così da consentire di individuare i punti di forza. Chi supererà questo ultimo esame, potrà partecipare al Recruiting Day, una giornata dedicata proprio per selezionare il personale. In questa occasione si svolgeranno i colloqui individuali.

Come sarà strutturato il nuovo McDonald's di Edolo

Una vasta area tra la strada statale 42 e via Comasco: sarà questo il punto in cui sorgerà il nuovo locale. La struttura avrà una sala interna dove si potrà consumare il proprio pasto, ma anche una veranda e una terrazza dove potersi godere le belle giornate. Inoltre è stata prevista anche una zona dedicata ai più piccoli con un'area gioco.