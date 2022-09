Un ragazzino di 17 anni è morto dopo essere stato travolto da un treno: circolazione sospesa per 5 ore Un ragazzino di 17 anni è morto dopo essere stato travolto da un treno che viaggiava in direzione Varese.

A cura di Ilaria Quattrone

Tragedia nella notte. Un ragazzino di appena diciassette anni è morto dopo essere stato travolto da un treno. Nonostante i tentativi di rianimarlo, per lui non c'è stato nulla da fare: gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Le forze dell'ordine hanno invece svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Il 17enne è stato travolto da un treno che viaggiava verso Varese

L'incidente è avvenuto ad Albizzate, comune in provincia di Varese, intorno alle 22 di ieri, giovedì 29 settembre. In base alle prime informazioni pervenute, sembrerebbe che il 17enne sia stato travolto da un treno che viaggiava in direzione Varese. Non è chiaro se il conducente abbia visto o meno il ragazzo e quindi non sia riuscito a frenare in tempo.

Sospesa la circolazione per cinque ore

All'interno del convoglio erano presenti alcuni viaggiatori che quindi hanno dovuto assistere alla terribile scena. Sono stati allertati i soccorsi. I vigili del fuoco di Varese hanno sospeso la circolazione ferroviaria sulla linea così da poter eseguire tutte le operazione di sicurezza. Per cinque ore, questa è stata sospesa per poi riprendere intorno alle 3.30 di notte.

Per il 17enne non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo

I medici e i paramedici dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) hanno invece tentato di salvare il ragazzo, ma non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate. Adesso bisognerà capire come sia avvenuto l'incidente e se l'adolescente stava attraversando i binari e non si sia accorto del sopraggiungere del treno.