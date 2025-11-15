Un detenuto di 30 anni si è impiccato in cella a Pavia: per lui era stata raccomandata “stretta sorveglianza”

Un detenuto si è suicidato nel carcere di Pavia. Per lui, la gip aveva chiesto una “stretta sorveglianza”. Aveva notato alcuni segni compatibili con gesti autolesionistici sul collo.

Il carcere Torre del Gallo di Pavia

Giovedì 13 novembre un detenuto di trent'anni, Osama A., si è tolto la vita nel carcere Torre del Gallo a Pavia. L'uomo era stato arrestato ad agosto con l'accusa di violenza sessuale. Dopo il suo arresto, la giudice per le indagini preliminari di Monza Angela Colella aveva raccomandato una "stretta sorveglianza del detenuto". Questo perché aveva notato alcuni segni sul collo compatibili con gesti autolesionistici. Il trentenne era stato quindi portato nel carcere di Monza e poi trasferito in quello di Pavia dove esiste un reparto per i detenuti "protetti" dove dovrebbero esserci maggiori strumenti per le persone con fragilità psichiche.

Il trentenne era finito in carcere perché accusato di aver abusato in un parco pubblico di una ragazza di 17 anni, che aveva conosciuto in un pomeriggio di agosto. La giovane si sarebbe salvata perché era ricorsa al "signal for help", il segnale di aiuto riconosciuto per le donne vittime di molestie e reati di genere. Il trentenne era stato poi arrestato ed era in attesa di giudizio.

Due giorni fa, poco prima di mezzogiorno, il trentenne è stato trovato impiccato nel locale docce della sua cella: avrebbe utilizzato i lacci delle scarpe. Dal 2021, è il quindicesimo caso di suicidio nel carcere di Pavia. La Procura ha deciso di aprire un'inchiesta. L'ipotesi di reato è di istigazione o aiuto al suicidio. Alla luce di quanto era stato richiesto dalla gip, bisognerà capire se la sua indicazione sia stata rispettata e se le condizioni della detenzione possano aver agevolato il gesto o meno. "È fuori dalla mia comprensione giuridica e personale, come sia possibile che una persona ad alto rischio di suicidio si sia impiccata dopo averci provato due mesi fa", ha detto all'Agi, l'avvocato Marco Romagnoli che lo assisteva.