Un anno fa il femminicidio di Sofia Castelli, l’amica: “Il vero carcere lo sta scontando chi è rimasto” All’alba del 29 luglio del 2023 Sofia Castelli veniva uccisa dal suo ex fidanzato che ha atteso nell’armadio che la ragazza si addormentasse prima di accoltellarla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Un anno fa moriva Sofia Castelli. La 20enne aveva trascorso la serata insieme ad alcune amiche in un locale, per poi tornare a casa con l'amica Aurora. Le due avevano iniziato a parlare e commentare quanto accaduto quella notte poi sono andate a dormire in stanze separate. Sofia nella sua camera però non era sola: l'ex fidanzato, un 23enne, si era nascosto nell'armadio e ha aspettato che lei si addormentasse per accoltellarla. L'amica non ha sentito nulla: si è svegliata solo dopo aver sentito i carabinieri entrare in casa.

Zakaria Atqaoui aveva avuto una relazione sentimentale con Sofia: la ragazza però aveva deciso di lasciarlo. Il 23enne non aveva però accettato la fine della loro storia: diverse volte si sarebbe presentato sotto casa o nei luoghi che la ragazza di solito frequentava. Alcuni giorni prima dell'omicidio, Atqaoui era riuscito a farsi aprire la porta di casa da Castelli con la scusa di mangiare insieme un pezzo di torta. Poi all'alba del 29 luglio l'omicidio. Dopo aver ucciso Castelli, Atqaoui è sceso in strada e ha fermato una pattuglia della polizia locale. L'ex fidanzato è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Milano a 24 anni di reclusione.

A distanza di un anno dal femminicidio, l'amica Aurora Fiameni ricorda Sofia Castelli in un post Instagram precisando che, a un anno dal delitto, "‘oggi moriamo tutti una seconda volta". Queste le parole dell'amica:

Queste sono immagini forti, lo so, ma non è un giorno da festeggiare. Pensare alla morte fa paura a tutti e non dovrebbe essere un pensiero normale per una ragazza di 20 anni, e invece è stato il mio pensiero costante da un anno a questa parte e posso dire di non averne più paura.

Il 29 luglio 2023 a partire dalle 9 del mattino, da quando ho aperto gli occhi, la mia vita è stata stravolta, non sono più la stessa . Ricordo quella giornata fissa nella mia testa e mi scende una lacrima a ripensare a me stessa in quelle circostanze, sola e impaurita, faccia a faccia con la morte a 2 passi da me nella camera affianco.

È stato un anno difficile tra interrogatori, avvocati, processi e tante tante lacrime, ma soprattutto un anno senza di te e ancora non sono riuscita a lasciarti andare, la vita è diventata pesante e invece che vivere ho pensato a sopravvivere giorno per giorno . Siamo stati traditi tutti da un amico , fratello, figlio o conoscente, la verità è che il vero carcere lo sta scontando giorno per giorno chi ti ha amata, chi è rimasto.

Oggi spero si possa chiudere un cerchio e cercare di ricostruire la mia vita un po’ alla volta e in primis me stessa, senza pensare alle noi spensierate e felici del passato prima di questo maledettissimo giorno, quei momenti li tengo nel mio cuore ben custoditi .

Grazie a chi è rimasto, a chi se ne è andato e a chi è entrato nella mia vita, e grazie a te sofi per quello che hai fatto e farai per me. É un giorno triste per tutti, moriamo una seconda volta.

Ciao amore mio