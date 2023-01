Un altro masso si è staccato dalla montagna di Luino: ancora paura tra i residenti Nella notte si è registrato un altro movimento di massi a Luino e nello stesso punto in cui il 5 gennaio scorso si ha avuta una frana tanto che undici famiglie sono state costrette a evacuare la zona.

A cura di Ilaria Quattrone

Un altro masso si sarebbe staccato a Luino, comune in provincia di Varese, dove il 5 gennaio scorso ben undici famiglie sono state costrette a evacuare dal loro palazzo a causa di alcuni massi che si sono distaccati dalla montagna che si trova proprio a fianco l'edificio. Per fortuna, la rete di protezione ha evitato che le rocce finissero contro il condominio e infatti non si sono registrati né danni né tantomeno feriti. La paura è stata enorme: i residenti hanno avvertito un boato prima di scappare.

E ieri si è registrato un fenomeno simile proprio a causa di questo nuovo movimento: nella notte è infatti tornata la paura nei dintorni del civico 93. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno all'1 e hanno messo in sicurezza l'area. Intanto il primo cittadino, Enrico Bianchi, nella mattinata di oggi, domenica 8 gennaio 2023, ha effettuato un sopralluogo.

Domani due incontri per capire come agire

Nella giornata di domani, lunedì 9 gennaio, così come riportato dal quotidiano "Il Giorno", ci saranno due incontri. Uno si svolgerà in comune e vedrà la presenza dell'amministratore del condominio che è stato evacuato. Nel pomeriggio invece ci sarà un incontro istituzionale che si svolgerà in Prefettura a Varese dove saranno presenti sia rappresentanti della Provincia che dalla Regione.

L'obiettivo è capire che tipo di interventi è necessario applicare per evitare ulteriori smottamenti e soprattutto che accada qualche tragedia. Al momento sembrerebbe che un'azione da parte di rocciatori non sia ancora praticabile. Bisogna però trovare subito una soluzione considerato soprattutto che la frana ancora si muove.