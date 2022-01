Ucciso con una mazza da baseball a Mantova, arrestato il secondo assassino: era in Spagna Aveva aggredito brutalmente con una mazza da baseball un 23enne e un 35enne fuori dal centro commerciale di Mantova, uccidendo il primo e ferendo gravemente il secondo. Ora è stato arrestato.

Aveva aggredito brutalmente con una mazza da baseball, insieme ad almeno un complice, un 23enne e un 35enne fuori dal centro commerciale di Mantova, uccidendo il primo e ferendo gravemente il secondo. Ora, dopo sei mesi di fuga, l'uomo, un 31enne di origini marocchine, è stato arrestato in Spagna in un paesino dell'Andalusia con l'accusa di omicidio e tentato omicidio ed è in attesa di essere estradato in Italia. A mettergli le manette ai polsi è stata la guardia civil spagnola dietro mandato di cattura europeo chiesto dalla Procura di Mantova.

Il complice arrestato in Spagna: aspettava di fuggire in Marocco

Come riportato dal Corriere della sera, gli inquirenti ipotizzano che l'uomo abbia vissuto proprio in Spagna durante il tempo della sua fuga, vivendo di espedienti, e forse conscio che le forze dell'ordine gli stavano addosso. Secondo quanto emerso, avrebbe preso tempo prima di tornare in Marocco e far perdere definitivamente le sue tracce. Non è chiaro invece se abbia ricevuto ospitalità da amici o eventuali complici i quali potrebbero essere accusati di favoreggiamento. Emergono poi ulteriori dettagli circa l'aggressione dello scorso luglio a Mantova. Gli investigatori pensano che alla base del violento pestaggio ci fosse un regolamento di conti per questioni di droga. Il 23enne ucciso era stato trovato riverso in una pozza di sangue mentre il 35enne era in condizioni disperate. Entrambi portati di corsa al pronto soccorso, sono finiti in coma. Purtroppo, il 23enne è morto 48 ore dopo l'ingresso nel nosocomio. L'altro invece si è salvato. Già finito in manette per l'aggressione un 35enne marocchino.