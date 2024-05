Uccide un uccellino staccandogli la testa a morsi e viene filmato: denunciato un 35enne di Sassari

video suggerito

Foto del ragazzo che avrebbe staccato a morsi la testa del passerotto (profilo social Lav Cagliari)

Ha staccato a morsi la testa di un passerotto. Un gesto violento il cui protagonista è un uomo di 35 anni residente a Brescia, anche se la crudeltà nei confronti dell'animale è avvenuta a Porto Torres, in provincia di Sassari, il 17 maggio scorso. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri e oggi, venerdì 31 maggio, è stata depositata l'informativa alla Procura di Sassari che dovrà decidere se e come procedere nei confronti del 35enne.

Ci sarebbe un video, fatto da alcuni presenti, che immortala la scena. All'interno del parco di San Gavino a Porto Torres (un luogo frequentato dai bambini), un uomo ha decapitato e ucciso con un morso alla testa un uccellino. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 35enne avrebbe catturato a mani nude il passerotto per poi divertirsi a lanciarlo in aria più volte. Infine, l'avrebbe ucciso mordendolo alla testa.

La Lega Anti Vivisezione (Lav) è stata la prima a segnalare il video circolato in rete ed è stata sempre Lav a far partire la denuncia. È stato anche lanciato l'allarme sulle troppe violenze sugli animali che avvengono in Sardegna. In realtà, non solo nell'isola, ma anche nel resto dell'Italia.

L'episodio è accaduto il 17 maggio scorso, ma le indagini si sono concluse qualche giorno fa. Oggi, invece, i carabinieri hanno depositato l'informativa alla Procura di Sassari che dovrà decidere se e come procedere nei confronti dell'uomo di 35 anni carnefice della crudeltà.