Uccide il padre accoltellandolo al cuore: il litigio esploso per le sigarette Un uomo di 34 anni è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso il padre: l’omicidio è avvenuto ieri a Milano. Il 34enne aveva chiesto al padre i soldi delle sigarette. Da lì sarebbe nato un litigio culminato poi nell’efferato gesto.

A cura di Ilaria Quattrone

Lo ha ucciso con quattro coltellate al cuore: nel pomeriggio di ieri, domenica 13 marzo, un uomo di 34 anni è stato arrestato perché ritenuto responsabile dell'omicidio del padre avvenuto a Milano, in zona Giambellino. Il 34enne è in cura psichiatrica da diverso tempo. La vittima è Mohammed Morchidi, conosciuto nel quartiere con il nome di "Rami".

Il litigio nato per i soldi delle sigarette

Quanto accaduto è stato ripreso dalle telecamere di video-sorveglianza installate vicino al luogo dell'omicidio: la tragedia si è consumata davanti al distributore automatico di sigarette che si trova tra via Giambellino e via Odazio. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che il 34enne si sia avvicinato al 69enne chiedendogli i soldi per comprare le sigarette. Da lì sarebbe però nato un litigio. Dopo qualche scambio di parola, il 34enne avrebbe tirato fuori dalla tasca un coltello da cucina. Avrebbe colpito il padre al collo e al petto e l'ultimo colpo sarebbe stato inferto al cuore.

L'uomo ha confessato di aver ucciso il padre

A chiamare le forze dell'ordine e i soccorsi sono stati alcuni passanti. Una volta che gli operatori sanitari del 118 sono arrivati sul posto, hanno trovato l'uomo in fin di vita. Lo hanno trasferito all'ospedale San Paolo in codice rosso dove però è morto poco dopo il suo arrivo. Il 34enne, che è in cura al Centro psicosociale di via Soderini, è stato fermato poco distante dal luogo dell'omicidio. Ai poliziotti ha confessato di essere stato lui l'autore del gesto e ha spiegato dove aveva buttato l'arma del delitto. L'uomo è stato portato al carcere San Vittore in attesa di convalida.