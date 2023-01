Uccide il marito con un coltello davanti al figlio 15enne, si indaga sul passato della coppia Interrogata dal pm, Raffaella Ragnoli ha ammesso di aver ucciso suo marito Romano Fagoni al termine di una lite. Agli inquirenti la 57enne ha raccontato di numerosi litigi, anche se non sono mai stati denunciati maltrattamenti.

Romano Fagoni e Raffaella Ragnoli (foto da Facebook)

Era l'ora di cena quando Romano Fagoni e Raffaella Ragnoli hanno iniziato a litigare. Lui, nato nel 1963, lavorava come operaio ma era da diverso tempo in congedo per problemi di salute. Lei, di tre anni più giovane, era casalinga. Con loro in via Carlina 20 a Nuvolento (Brescia), dopo che la figlia 20enne è andata a stare per conto suo, viveva l'anziana madre di Fagoni e il loro figlio più piccolo di 15 anni. È stato proprio il ragazzo a chiamare il 112 nella sera di sabato scorso, 28 gennaio, dicendo che la madre aveva ucciso suo padre.

Le difficoltà economiche e l'anziana madre di Fagoni da accudire

I vicini parlano di una famiglia tranquilla, nessuno si sarebbe potuto immaginare un simile epilogo. Eppure, quando la 57enne è stata arrestata all'alba di questa mattina con l'accusa di omicidio ha raccontato agli inquirenti una storia diversa. Una storia fatta di discussioni quotidiane, di un contesto familiare difficile sia dal punto di vista economico che gestionale per quanto riguarda l'anziana madre di Fagoni da accudire.

L’abitazione di Romano Fagoni e Raffaella Ragnoli a Nuvolento (foto di Fanpage.it)

Quando nella notte i vicini hanno sentito le sirene dell'ambulanza, nessuno è uscito perché si pensava fosse qualcosa di non particolarmente grave. Qualche giorno prima, infatti, ne era arrivata un'altra chiamata proprio da quella famiglia per via dei problemi di salute della madre di Fagoni.

Le indagini sul passato della coppia

Quel sabato sera, invece, il tono e la tensione si sono alzati più del solito. Dopo uno scambio di accuse, Ragnoli ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito il marito anche alla gola. La carotide è stata recisa di netto e l'uomo è morto prima che arrivassero i soccorsi. I due erano sposati dal 1992 e ora gli investigatori stanno indagando sul passato della coppia.

Se, infatti, sembrano non esserci state denunce pregresse per maltrattamenti, né tantomeno dubbi sulla dinamica dell'omicidio, gli inquirenti devono capire come si sia potuto arrivare all'accoltellamento. Nel pomeriggio familiari e amici della coppia verranno ascoltati, in modo da cercare elementi significativi.