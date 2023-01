Litiga con il marito davanti al figlio 15enne e lo uccide a coltellate, arrestata Raffaella Ragnoli è stata arrestata nella notte per aver ucciso il marito, Romano Fagoni. L’accoltellamento sarebbe arrivato al termine di una lite in casa, alla quale ha assistito il figlio di 15 anni.

A cura di Enrico Spaccini

Raffaella Ragnoli e il marito Romano Fagoni (foto da Facebook)

Prima il litigio in casa davanti al figlio di 15 anni, poi l'accoltellamento. Raffaella Ragnoli, casalinga 57enne, è stata arrestata la scorsa notte, 28 gennaio, su disposizione del pm nella sua abitazione in via Carlina, a Nuvolento (Brescia). Secondo quanto ricostruito, la 57enne avrebbe accoltellato il marito, Romano Fagoni, anche alla gola. Lui, operaio 60enne disoccupato, è morto poco dopo. A chiamare il 112 è stato proprio il figlio della coppia.

Secondo quanto ricostruito, i due coniugi litigavano spesso. A cena, ieri sera, il tono della discussione si sarebbe alzato più del solito al punto che Ragnoli ha preso un lungo coltello da cucina e ha colpito il marito alla gola. Il fendente ha lacerato la carotide dell'uomo, morto pochi istanti dopo. All'arrivo dei sanitari del 118 era già morto.

Dalle prime informazioni raccolte sulla coppia, sembrano non esserci denunce pregresse per maltrattamenti. Sentita nella notte dal pubblico ministero di turno, Mastropietro, Ragnoli ha ammesso che il clima dentro casa era pessimo.

Articolo in aggiornamento