Ubriaco, insulta i poliziotti che controllano un ragazzo e ne ferisce uno: arrestato 24enne I poliziotti sono intervenuti nel tardo pomeriggio di sabato 16 dicembre per placare una lite nella periferia nord di Milano. Durante i controlli, un 24enne ha ostacolato il loro lavoro insultandoli e filmandoli con il cellulare. Bloccato, ha ferito un agente mandandolo all’ospedale.

A cura di Enrico Spaccini

Un 24enne è stato arrestato nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 16 dicembre, nel centro storico di Bruzzano (periferia nord di Milano) per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe provato a impedire il lavoro dei poliziotti, intervenuti per calmare una lite e identificare un ragazzo, e avrebbe ferito un agente mandandolo in ospedale.

L'intervento della polizia per una lite in strada

Tutto è avvenuto intorno alle 19 del 16 dicembre. A Bruzzano, all'incrocio tra via Casarsa e via Fontanelli, era in corso una lite e qualcuno ha chiamato il 112 chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati pochi minuti dopo alcuni poliziotti a bordo delle motociclette. Una volta riportata la calma in un gruppo di persone, gli agenti hanno provveduto a controllare in particolare un ragazzo.

Mentre stava arrivando una voltante dal commissariato di Quarto Oggiaro, riporta MilanoToday, alcuni ragazzi hanno provato a ostacolare il lavoro dei poliziotti. Tra di loro, un 24enne appariva il più esagitato anche a causa, come si è scoperto dopo, dell'ingente quantitativo di alcol che aveva ingerito.

Il ferimento dell'agente e l'arresto del 24enne

Il giovane avrebbe iniziato a insultare i poliziotti e a riprenderli con il proprio smartphone. Alla richiesta degli agenti di fornire le proprie generalità ed esibire un documento d'identità, il 24enne si sarebbe rifiutato tentando anche la fuga.

Una volta raggiunto e bloccato, il giovane avrebbe ingaggiato una colluttazione con i poliziotti. Nello scontro, un agente ha riportato diverse escoriazioni al punto da essere stato trasportato in ospedale. Una volta medicato e sottoposto agli accertamenti del caso, è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni.

Il 24enne, invece, alla fine è stato arrestato. Le accuse nei suoi confronti sono di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Inoltre, il giovane risulta indagato per oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di declinare le proprie generalità.