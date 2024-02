Ubriaco alla guida, chiama la madre per riportarlo a casa ma è positiva all’alcol test: patenti ritirate A Maneggio (Como) una donna di 57 anni e al figlio di 25 anni sono state ritirate le patenti perché entrambi positivi all’alcoltest. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

A una donna di 57 anni e al figlio di 25 anni sono state ritirate le patenti perché entrambi positivi all'alcoltest. Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, sembrerebbe che il ragazzo sia stato fermato dai carabinieri per un normale servizio di controllo sulla sicurezza strada e il contrasto all'abuso di alcol alla guida. L'episodio si è verificato a Maneggio, comune che si trova nella provincia di Como.

Il giovane aveva un tasso alcolemico superiore al limite di legge

I militari lo hanno bloccato e sottoposto al test dell'etilometro: è stato quindi scoperto che aveva un tasso di circa 1,1 grammi per litro. È il doppio di quanto previsto dalla legge considerato che il limite consentito di 0,5 grammi per litro. Il giovane, a cui è stata sospesa la patente, ha quindi chiamato la madre per chiederle di riportarlo a casa. Quando è arrivata sul posto, le forze dell'ordine hanno sottoposto anche lei allo stesso esame.

Alla donna è stata sospesa la patente ed è stata multata

I militari hanno poi scoperto che anche lei aveva un tasso superiore al limite: era dello 0,7 grammi per litro. Anche per la donna dunque, sospensione della patente e relativa sanzione. Anche per lei, quindi, è stata prevista la sospensione della patente e la sanzione.