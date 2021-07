Tutte le farmacie dove sarà possibile vaccinarsi contro il Covid-19 in Lombardia Dalla fine di luglio in Lombardia gli over 60 potranno vaccinarsi contro il Covid-19 anche all’interno delle farmacie. Ventuno quelle individuate per la fase sperimentale: il loro numero aumenterà poi nel corso del tempo. A somministrare il vaccino saranno gli stessi farmacisti, opportunamente formati. Ecco l’elenco di tutte le farmacie dove ci si potrà vaccinare.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di archivio LaPresse)

Partirà finalmente alla fine di luglio la vaccinazione contro il Covid-19 per gli over 60 nelle farmacie lombarde. Ventuno, all'inizio, gli esercizi che hanno aderito a quella che si può definire una "fase sperimentale", come spiegato dalla vice presidente e assessora al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti, che in una nota ha anche chiarito alcuni aspetti relativi a come funzionerà la vaccinazione nelle farmacie: "L'iniziativa prevede la partecipazione alla campagna anti Covid-19 da parte delle farmacie convenzionate aderenti, per gli anni 2021 e 2022. La vaccinazione sarà eseguita da farmacisti adeguatamente formati grazie alla partecipazione a corsi organizzati dall'Istituto superiore della sanità, dalla Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti, da altre istituzioni accreditate e/o da forme di tutoraggio pratico da parte di professionisti sanitari".

L'elenco delle farmacie in cui ci si potrà vaccinare contro il Covid-19 in Lombardia

Saranno 21 le farmacie convenzionate dove entro la fine di luglio ci si potrà vaccinare. Il numero progressivamente aumenterà fino al coinvolgimento di tutte le farmacie convenzionate sul territorio regionale. Ecco nel dettaglio le farmacie aderenti e il loro indirizzo:

Martinengo (Bg), farmacia Antica spezieria & c. snc, via Tadino 7;

Bergamo, Nuova farmacia Grumellina srl, via Tadino 4d;

Brescia, farmacia Fiorentini, via Armando Diaz 13/D;

Paderno Franciacorta (Bs), farmacia Botturi, via Padre Marcolini 5;

Como, farmacia Di Breccia srl, via Perego 7;

Bulgarograsso (Co), farmacia S. Agata srl, via Guffanti 2/b;

Cremona, farmacia Galli, via Bissolati 78;

Cremona, farmacia Leggeri di Leggeri dr. Paolo, corso Matteotti 20;

Valmadrera (Lc), farmacia Imperatori sas dr. Gatto & c., piazza mons. B. Citterio;

Brembio (Lo), farmacia Botti, via Antonio Gramsci 13;

Cesano Maderno (Mb), farmacia Dante snc, via Dante 70;

Monza, farmacia Manzoni sas, via Manzoni 14/16;

Garbagnate Milanese (Mi), farmacia comunale n.2, via Milano 144/4;

Milano (Mi), farmacia Ambreck srl, via Stradivari 1;

Villimpenta (Mn), farmacia Donelli Giuseppe, via Roma 62;

San Benedetto Po (Mn), Antica farmacia Ghidini Anna, via E. Ferri 46;

San Martino Siccomario (Pv), Farmacia San Giovanni di Vitali Silvia, via Gravellone 1/3;

Vigevano (Pv), farmacia Bertazzoni srl, via del Carmine 27;

Morbegno (So), farmacia Mazzocchi dr. Cesare, via Garibaldi 50;

Gallarate (Va), farmacia dott. Paolo Introini & c. sas, via Magenta 27;

Varese, farmacia della Brunella, via Salvo d'Acquisto 2.

Quale vaccino sarà somministrato nelle farmacie

La partenza della vaccinazione contro il Covid-19 all'interno delle farmacie, che era stata annunciata negli scorsi mesi ma era poi slittata, rientra nelle iniziative sul territorio volte ad aumentare il più possibile il tasso di copertura vaccinale della popolazione over 60, quella più soggetta a conseguenze gravi in caso di contagio, con l'obiettivo di raggiungere l'immunità di comunità. Il vaccino che sarà somministrato al target individuato (cittadini over 60) dai farmacisti opportunamente formati è quello Janssen (Johnson&Johnson): si tratta di un vaccino monodose, l'unico al momento tra quelli disponibile che non richiede un richiamo.