Trovato un corpo congelato sulle Ande: potrebbe essere di Alberto Fedele, scomparso più di due mesi fa È stato trovato un corpo sulle Ande che potrebbe essere di Alberto Fedele, il cooperante che è scomparso più di due mesi fa.

A cura di Ilaria Quattrone

Alberto Fedele è scomparso oltre due mesi fa: il trentenne, cooperante di Voghera, comune in provincia di Pavia, risulta infatti disperso dal 4 luglio scorso. Quel giorno stava facendo trekking sulle Ande quando non si sono più avute sue notizie. Adesso è stata diffusa la notizia del ritrovamento di un corpo congelato proprio nella zona del Sudamerica in cui si è recato per l'ultima volta.

In base alle prime informazioni diffuse, sembrerebbe che il cadavere – che apparterebbe a un uomo – abbia gli abiti e lo zaino simili a quelli del 30enne. Le autorità locali stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso: per avere una conferma sulla identità della vittima, bisognerà attendere l'esito dell'autopsia.

Ad agosto era stato trovato un corpo, ma non era di Alberto

Anche ad agosto era stato trovato un altro cadavere, sempre nella stessa zona verso la quale Fedele si stava dirigendo al momento della scomparsa, che poi è risultato non essere quello del 30enne: il cadavere era in stato di decomposizione e non aveva né documenti né indumenti, a differenza del corpo ritrovato in queste ore. Inoltre aveva una corporatura simile a quella di un ragazzino più che a un uomo di trent'anni.

L'autopsia aveva poi confutato ogni dubbio. Adesso bisognerà attendere gli esiti svolti su quest'altro cadavere. Una volta riconosciuto, qualora fosse Alberto, si cercherà di capire la dinamica dell'incidente e la causa della morte.

Chi è Alberto Fedele

Il trentenne, ingegnere, era volontario in Perù per la onlus WeWord. Il 4 luglio era partito alle 5 del mattino per un'escursione nella laguna di Juchuyocha. Sarebbe dovuto rientrare alle 19, ma nessuno ha più avuto sue notizie. Da lì, è stato diramato l'allarme e attivato le ricerche: Alberto però non è stato più ritrovato.