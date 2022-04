Trovato morto il surfista scomparso da sabato nel lago di Garda L’allarme è scattato nella giornata di ieri quando è stata ritrovata la sua tavola ma di lui nessuna traccia. Subito erano scattate le ricerche fino al triste ritrovamento.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Dopo ore e ore di ricerca è stato trovato morto il surfista tedesco di 54 anni. Il cadavere è stato recuperato nella tarda mattinata di oggi lunedì 11 aprile: non si hanno più sue notizie da sabato pomeriggio. L'allarme è scattato in serata quando è stata ritrovata la sua tavola ma di lui nessuna traccia. Subito sono scattate le ricerche: sul posto si sono precipitati i sommozzatori dei vigili del fuoco di Salò, Bardolino e Riva del Garda. Le ricerche sono andate avanti per ore fino alla tarda mattinata di oggi.

L'ipotesi della burrasca durante l'uscita nel lago

Si sta cercando di ricostruire quanto accaduto: dalle prima ipotesi l'incidente sarebbe riconducibile alle condizioni meteo. Sabato il surfista sarebbe uscito con il sole ma sarebbe stato poi improvvisamente travolto dal mal tempo che ha prodotto onde molto alte e raffiche di vento di oltre 60 chilometri orari. La burrasca non gli avrebbe lasciato scampo. Non è quindi chiaro se il 54enne possa aver avuto un malore o se ci sia stato un guasto all'attrezzatura che ha poi causato un incidente. Tutto verrà confermato però con i successivi accertamenti. Nella notte tra sabato e domenica è stata trovata la tavola a pochi metri dalla costa e vicino alla sede del circolo velico che si trova a Toscolano Maderno. L'allarme è scattato nella serata di sabato: alla Guardia Costiera di Salò è infatti arrivata una segnalazione per il mancato rientro dell'uomo che, attorno alle 16, aveva parcheggiato nell'area di sosta di un albergo di Tignale. Poi le ricerche scattate all'alba fino alla triste scoperta di pochi minuti fa.