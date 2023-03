Trovati topo morto ed escrementi di roditori nel controsoffitto, la scuola materna chiude per 15 giorni La scuola materna in via Lorenzini a Bollate rimarrà chiusa per almeno 15 giorni. Nel sopralluogo dei tecnici del Comune, dopo la segnalazione delle maestre, è stata trovata la carcassa di un topo morto nel controsoffitto delle aule.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

In alcune aule della scuola materna di via Lorenzini di Bollate, nei confini della Città Metropolitana di Milano, c'era un odore insopportabile. Non capendo da cosa derivasse, le maestre lo hanno segnalato alla direzione scolastica. Come accertato durante un sopralluogo eseguito dai tecnici del Comune, nel controsoffitto delle aule è stata trovata la carcassa di un topo morto e molti escrementi di roditori. "Abbiamo messo in atto immediatamente degli interventi", ha affermato il sindaco Francesco Vassallo, "ma non è stato sufficiente". Per questo motivo, la scuola rimarrà chiusa per circa 15 giorni, per consentire i lavori di sanificazione e bonifica.

Le soluzioni temporanee previste dal Comune

Il provvedimento di chiusura della materna di via Lorenzini è stato firmato mercoledì sera, 15 marzo. I segni di presenza dei roditori sono stati trovati anche nel giardino, con diversi buchi, ed esche e grate anti-topo non sono bastate per risolvere il problema.

Come riportato da Il Giorno, ieri e oggi, 17 marzo, sono state sospese le attività didattiche e i servizi extrascolastici comunali, così come la refezione scolastica. Per terminare le attività di disinfezione, sanificazione e bonifica, però, sono stati stimati circa 15 giorni di lavoro. Per questo motivo, l'amministrazione comunale ha previsto che da lunedì 20 marzo i bambini potranno riprendere la frequenza in alcune aule messe a disposizione dalla vicina scuola elementare di via Coni Zugna.

In questo modo, si potranno evitare ulteriori disagi anche alle famiglie dei bambini, che potranno usufruire di tutti i servizi di pre e post scuola. "I piccoli non hanno corso rischi", ha assicurato l'assessora alle Politiche educative e all'Ambiente, Ida De Flaviis, "la chiusura è stata necessaria proprio per prevenire ogni possibile criticità".