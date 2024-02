Trovati quattro migranti nel cassone di un tir, tre sono minorenni: soccorsi dalla Croce Rossa Quattro migranti afghani sono stati trovati all’interno di un cassone di un camion in provincia di Mantova: tre di loro erano minorenni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(Immagine di repertorio)

Nel pomeriggio di mercoledì 14 febbraio quattro uomini sono stati trovati nascosti nel cassone di un camion. Ad accorgersi della loro presenza è stato il conducente che ha subito lanciato l'allarme. La polizia locale di Castel Goffredo, comune che si trova in provincia di Mantova, è intervenuta insieme ai carabinieri.

A trovarli è stato il conducente del camion

Il gruppo è composto da tre minorenni e un maggiorenne. Il conducente ha controllato il suo mezzo, mentre si trovava nella zona industriale vicina all'Amira Palace Hotel, è visto i quattro. Le forze dell'ordine hanno subito avviato le procedure per trovare una sistemazione. Sono stati affidati alla Croce Rossa. Intervistato dal quotidiano La Gazzetta di Mantova, il sindaco Alfredo Posenato ha dichiarato: "Per il sostegno e l’aiuto ricevuti dobbiamo ringraziare il Comitato locale della Croce Rossa di Castiglione delle Stiviere".

I minorenni sono stati accompagnati in una struttura in Lombardia

Tra il 14 e il 15 febbraio hanno dormito in località Ghisiola. Il 16 febbraio, il maggiorenne è stato affidato a un'associazione che lo ha portato via da Castiglione delle Stiviere. I tre minorenni sono stati invece accompagnati in una struttura d'accoglienza sempre in Lombardia. Nel frattempo toccherà capire come i migranti siano finiti sul Tir e dove fossero diretti.