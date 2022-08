Trovate tracce di legionella in alcune scuole di Montichiari: avviata la bonifica In alcune scuole e in una palestra di Montichiari, nel Bresciano, sono state trovate tracce di legionella.

In alcune scuole e in una palestra di Montichiari, nel Bresciano, sono state trovate tracce di legionella. Lo rende noto il sindaco del paese Marco Togni con un post pubblicato su Facebook. Il primo cittadino ha spiegato che la scoperta risale a qualche giorno fa a seguito di controlli istituiti dopo l’epidemia di polmonite, causata dal batterio, che quattro anni fa colpì la Bassa.

Legionella in alcune scuole di Montichiari

Sostanzialmente, quindi, si tratta di controlli ormai diventati di routine effettuati durante la chiusura estiva delle scuole. Il sindaco Togni ha voluto tranquillizzare i suoi concittadini scrivendo che "la legionella è un batterio presente sulla terra da prima della comparsa dell'uomo. In tutti gli anni passati, con tutta probabilità, negli impianti scolastici c'è sempre stato solo che non lo si è mai cercato. Dal 2019, come detto, ogni anno alla riapertura delle scuole e degli impianti sportivi, facciamo tutte le analisi e tutti i trattamenti necessari".

Situazione sotto controllo, avviata la bonifica

Già avviati gli interventi di bonifica e sanificazione negli istituti in cui il batterio è stato trovato, ovvero l'asilo Marcolini, la palestra di Novagli e la scuola primaria Falcone. Nessun'altra criticità segnalata in paese. Il sindaco ha aggiunto che "la ditta incaricata sta già intervenendo per effettuare i trattamenti di shock termico e chimici necessari a ristabilire la situazione di normalità e successivamente verranno effettuati nuovamente i campionamenti che, dopo la cultura di circa 15 giorni, daranno i risultati". Con il prossimo rientro in classe, però, le famiglie sono invitate a far portare ai figli delle taniche d'acqua per il lavaggio delle mani.