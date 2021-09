Treviglio, nasconde in macchina 41 proiettili: la polizia li trova in una bottiglia di riso e caffè La polizia stradale ha trovato in un’auto 41 proiettili nascosti in una bottiglia di riso e caffè. Alla guida c’era un uomo di 42 anni che una volta fermato dagli agenti per un controllo ha iniziato ad agitarsi. Successivamente è emerso che l’uomo era già noto alla polizia per alcuni precedenti penali in materia di armi.

A cura di Giorgia Venturini

Ben 41 proiettili nascosti in una bottiglia di riso e caffè. È quello che hanno trovato la notte dell'8 settembre gli agenti della polizia stradale del distaccamento a Treviglio dopo aver fermato un'auto. Alla guida della macchina c'era un uomo di 42 anni, cittadino albanese e con permesso di soggiorno in fase di rinnovo e residente a Pagazzano, in provincia di Bergamo. Stando a una prima ricostruzione spiegata anche sull'Eco di Bergamo, dai controlli la macchina è apparsa in regola ma il 42enne non risultava il proprietario: l'auto era registrata a nome di un uomo residente a Dalmine. Una volta che gli agenti hanno chiesto spiegazioni, l'automobilista ha iniziato ad agitarsi.

L'uomo aveva precedenti penali in materia di armi

Così è iniziata la perquisizione dell'auto. Al suo interno i poliziotti hanno trovato 41 proiettili ben nascosti all'interno di bottiglie di riso e caffè. Da più accurati accertamenti da parte delle forze dell'ordine, è emerso che l'uomo era già noto alla polizia per alcuni precedenti penali in materia di armi. A cui si aggiunge anche questo ultimo episodio: per lui è scattata una nuova denuncia. Resta ancora da chiarire se il 42enne fosse in possesso di armi illegalmente detenute.

Droga trovata dentro a delle scatole di caramelle

Non è che l'ultima trovata per nascondere oggetti illegali ed evitare i controlli: un uomo di trent'anni è stato arrestato con l'accusa di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre viaggiava sull'autostrada A7 in direzione Genova-Milano. A lui le forze dell'ordine hanno sequestrato quasi settecento chili di hashish dal valore di circa tre milioni di euro. All'interno del camion hanno trovato pallets pieni di caramelle: negli scatoloni di diversa grandezza, senza alcuna indicazione, sono stati trovati 6.305 panetti di hashish. Sia la droga che l'autoarticolato sono stati sequestrati mentre l'uomo, di origini spagnole, è stato portato nel carcere di San Vittore.