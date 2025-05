video suggerito

Treno fermo alla stazione di Melegnano, ritardi fino a 60 minuti sulla Milano-Bologna e 90 minuti su Napoli-Torino Un treno fermo nei pressi della stazione di Melegnano sta causando forti disagi ai pendolari. Rfi ha comunicato che la linea Milano-Bologna ha accumulato un ritardo di circa 60 minuti, mentre Italo anche di 90 minuti sulla Napoli-Torino.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio (foto da LaPresse)

Un problema tecnico sulla linea in prossimità di Melegnano (nella Città Metropolitana di Milano) sta causando rallentamenti alla circolazione ferroviaria dell'Alta Velocità dalle 14:45 di oggi, martedì 27 maggio. L'aggiornamento fornito dalla Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) delle 20:30 parlava di ritardi sulla linea Milano – Bologna fino a 60 minuti. A partire dalle 20:50, invece, la circolazione sarebbe tornata in graduale ripresa.

Stando a quanto emerso finora, ci sarebbe un treno Italo fermo dal primo pomeriggio di oggi tra le stazioni di Milano Centrale e Milano Rogoredo, diretto a Roma Termini. Questo ha causato disagi non solo per Trenitalia ma, appunto, anche per Italo che ha accumulato ritardi anche oltre i 90 minuti. Tra questi, il treno che da Napoli è diretto a Torino Porta Nuova.

Gravi criticità sono state registrate anche da parte di Trenord, dato che i treni ad alta velocità sono stati deviati sulla linea convenzionale. Un ulteriore guasto agli impianti di circolazione di Rfi nella stazione di Rogoredo intorno alle 18:30 ha causato ulteriori rallentamenti fino a 60 minuti, variazioni e cancellazioni sulle linee Alessandria-Pavia-Milano e Mantova-Cremona-Codogno-Milano.

I treni con ritardi superiori a 60 minuti

Sul suo sito ufficiale, Trenitalia ha fornito la lista dei treni per i quali i viaggiatori devono considerare un tempo di percorrenza aumentato di oltre 60 minuti:

FR 9639 Milano Centrale (14:30) – Reggio Calabria Centrale (23:49)

FR 8813 Milano Centrale (14:35) – Lecce (22:56)

FR 9809 Milano Centrale (15:35) – Bari Centrale (22:32)

FR 8819 Milano Centrale (15:50) – Bari Centrale (23:36)

FR 9551 Milano Centrale (16:10) – Salerno (22:05)

FR 9647 Milano Centrale (16:30) – Foggia (22:57)

FR 9329 Torino Porta Nuova (17:40) – Perugia (22:30)

FR 8823 Milano Centrale (17:50) – Pescara (23:05)

FR 9657 Milano Centrale (18:30) – Napoli Centrale (23:08)

FR 8825 Milano Centrale (18:35) – Ancona (22:42)

FR 9661 Milano Centrale (19:00) – Napoli Centrale (23:33)

FR 9563 Milano Centrale (19:10) – Roma Termini (23:10)

FR 9663 Milano Centrale (19:35) – Roma Termini (22:39)

FR 9681 Milano Centrale (20:35) – Roma Termini (23:30)