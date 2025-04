video suggerito

Treni in ritardo fino a 60 minuti tra Bologna e Milano: accertamenti tecnici sulla linea dell'alta velocità Dalle 9:10 di questa mattina si stanno verificando diversi rallentamenti sulla linea dell'alta velocità tra Bologna e Milano a causa di accertamenti tecnici nel tratto tra Livraga e Piacenza. Alcuni treni viaggiano con ritardi fino a 60 minuti.

Immagine di repertorio (foto da LaPresse)

A partire dalle 9:10 di oggi, lunedì 7 aprile, si sono verificati nuovi rallentamenti sulla linea dell'Alta Velocità tra Bologna e Milano a causa di accertamenti tecnici tra Livraga, in provincia di Lodi, e Piacenza, al confine tra la Lombardia e l'Emilia Romagna. Trenitalia ha fatto sapere che per questo motivo i treni potrebbero registrare ritardi fino a 60 minuti. I tecnici di Reti Ferroviarie Italiane sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dei collegamenti.

L'ultimo aggiornamento di Trenitalia riferisce che il treno Freccia Rossa 9613 Milano Centrale (8:30) – Napoli Centrale (13:10) "oggi è instradato sulla linea convenzionale tra Livraga e Piacenza. Nella stazione di Piacenza è previsto il cambio del materiale rotabile, per consentire la prosecuzione del viaggio".

Articolo in aggiornamento