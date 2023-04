Tre ragazze prendono in giro una signora cinese sul treno: il video razzista su TikTok diventa un caso La regista e influencer Mahnoor Euceph ha pubblicato su TikTok un video che riprende tre ragazze che prendono in giro la madre del suo fidanzato. Viste da più di 16 milioni di persone, quelle immagini sono state considerate un atto di razzismo.

A cura di Enrico Spaccini

Due frame del video pubblicato su TikTok

Tre ragazze sono state riprese mentre sul treno che porta dal lago di Como a Milano prendono in giro un'altra passeggera di origine cinese. A catturare quei minuti con il proprio telefono è stata Mahnoor Euceph, influencer e regista statunitense di origine pakistana. Nel video pubblicato su TikTok si vedono le tre giovani mentre, ridendo, ripetono il saluto cinese "Ni hao"(ciao). Le ragazze lo storpiano volutamente "con voce odiosa, razzista, forte", come sostiene Euceph: "Mai nella mia vita ho sperimentato un razzismo così palese, è stata un'esperienza disumanizzante".

Il video pubblicato su TikTok

Le immagini catturate nel treno Como-Milano del 16 aprile, e pubblicate due giorni fa, sono diventate virali nel giro di poche ore. Al punto che solo su TikTok ha superato 15 milioni visualizzazioni. Euceph ha spiegato che la donna vittima degli scherni è la madre del suo fidanzato che è, appunto, per metà cinese dato che il padre, invece, è bianco: "Siamo tutti americani", puntualizza.

"Mi fissavano e ridevano. All'inizio le ho ignorate, poi le ho fissate", ha scritto nella descrizione del video. "Ho chiesto loro: ‘C'è qualche problema?', e mi hanno detto: ‘No, non c'è nessun problema'. A quel punto hanno iniziato a dire ‘Ni hao' con voce odiosa, razzista, forte, insieme ad altre cose in italiano che non riuscivo a capire". Qui la decisione di filmarle con il telefono, anche se, afferma la regista, "durante il video erano più calme".

Le ragazze riconosciute dagli utenti

Non passa molto tempo che le ragazze riprese nel video vengono riconosciute dagli utenti dei social e in un attimo di loro sono stati diffusi nomi, università dove sono iscritte e posti in cui lavorano. In particolare, si tratterebbe dell'Università Bicocca, Iulm e Cattolica di Milano.

A quel punto, il video girato da Euceph inizia ad apparire tra i commenti degli ultimi post Instagram, ma anche Twitter, delle tre università. Gli utenti in coro chiedono una presa di posizione da parte loro, condannando il comportamento delle ragazze giudicato razzista e irrispettoso.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, Bicocca pare non aver preso provvedimenti a riguardo nemmeno dal punto di vista della gestione del canale social. Iulm, invece, ha disattivato i commenti su tutti i post del suo canale Instragram, mentre Cattolica ha deciso di condannare l'episodio e prendere le dovute distanze.

Il messaggio di scuse

Il polverone sollevato da quei pochi secondi di video è stato tale che le ragazze hanno dovuto disattivare o comunque rendere anonimi i loro profili social. Poi, però, una di loro ha deciso di mandare un messaggio a Euceph, provando a spiegare che lei e le sue amiche non avevano intenzione di offendere nessuno, scusandosi per l'accaduto.

Nel secondo messaggio, inoltre, sostengono che il fatto di aver diffuso quel video abbia attirato bullismo nei loro confronti, "dando alle persone veramente razziste la possibilità di riversare il loro odio su di noi".

"Il fatto che anche dopo essere stata svergognata pubblicamente da milioni di persone, tu stia cercando di manipolarmi mostra non solo che si tratta di scuse completamente false, ma anche che sapevi esattamente cosa stavi facendo", le ha risposto Euceph. La regista e influencer, alla fine, ha invitato le tre ragazze ad assumersi le responsabilità di quanto hanno fatto.