Tre giardinieri rimangono bloccati su un albero a 25 metri d’altezza: il video dell’intervento dei vigili del fuoco I vigili del fuoco hanno recuperato tre giardinieri che erano rimasti bloccati a 25 metri d’altezza a Turbigo (Milano). La piattaforma sulla quale si trovavano avrebbe ceduto, piegandosi sull’albero. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'intervento dei vigili del fuoco a Turbigo

Tre giardinieri sono rimasti bloccati per circa un'ora su una piattaforma a 25 metri di altezza mentre potevano un albero in un giardino privato di Turbigo (nella Città Metropolitana di Milano) nel pomeriggio di oggi, giovedì 3 aprile. A portare al sicuro i lavoratori ci hanno pensato le squadre dei vigili del fuoco che, dopo averli raggiunti sulla cima di una pianta, sono riusciti ad accompagnarli a terra. Nessuno dei tre operai avrebbe riportato conseguenze particolari dall'episodio.

Stando a quanto riportato dal Comando dei vigili del fuoco di via Messina, l'incidente è avvenuto nel pomeriggio del 3 aprile in un giardino privato in via Virgiliana a Turbigo, nell'hinterland milanese a pochi chilometri dal confine con il Piemonte. Tre giardinieri stavano potando un albero quando, all'improvviso, la piattaforma che li sorreggeva a circa 25 metri di altezza ha ceduto piegandosi sui rami della pianta.

A quel punto, i tre non erano più in condizione di tornare a terra in sicurezza e sono rimasti bloccati all'incirca per un'ora. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, provenienti dai Distaccamenti di Legnano, Inveruno e dalla sede centrale di Milano. In breve tempo i pompieri sono riusciti a raggiungere i tre lavoratori e a riportarli sul prato. Nessuna delle persone coinvolte nello sfortunato incidente avrebbe riportato conseguenze.