Travolto da un furgone mentre attraversa la strada in bicicletta: gravissimo Nella giornata di ieri, sabato 16 dicembre, un uomo è stato travolto da un furgone in provincia di Brescia: è ricoverato in gravissime condizioni.

Nella giornata di ieri, sabato 17 dicembre, si è verificato un incidente stradale a Castel Goffredo, comune che si trova in provincia di Brescia. Un uomo di settant'anni è stato travolto da un furgone: è stato ricoverato in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 e le forze dell'ordine.

L'incidente stradale è avvenuto poco dopo le 8 e precisamente in via Avis. L'anziano era in sella a una bicicletta e a investirlo è stato un furgone Peugeot guidato da un uomo di 41 anni. Il ciclista stava attraversando la strada quando è stato travolto. L'impatto è stato molto violento. Sono stati subito allertati i soccorsi. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari.

I soccorritori hanno fornito le prime cure sul posto e poi trasferito il ferito in ospedale: ha riportato diverse lesioni, un trauma cranico e uno facciale. È stato quindi ricoverato in prognosi riservata. Nel frattempo gli agenti della polizia locale hanno svolto tutti i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.