Travolto da un ciclista mentre camminava su una pista ciclabile: rischia di perdere l’uso di un braccio A Sedrina (Bergamo), lo scorso 25 marzo, un uomo di 35 anni – che lavora come cuoco – è stato investito da una bicicletta. Adesso rischia di perdere l’uso di un braccio.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Un uomo di 35 anni è stato investito da un ciclista a Sedrina, comune in provincia di Bergamo. Sembrerebbe, addirittura, che rischi di perdere l'uso di un braccio. A raccontare la sua storia è il quotidiano locale L'Eco di Bergamo. L'incidente si è verificato nella mattinata di sabato 25 marzo. La vittima è stata trasferita all'ospedale Humanitas Gavazzeni dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

La dinamica dell'incidente

Il 35enne, quella mattina, stava camminando lungo la galleria della pista ciclopedonale, questo significa che quel tratto non è riservato solo alle biciclette. A un certo punto, intorno alle 10.45, è stato travolto da un ciclista: un testimone ha raccontato che il settantenne, in sella a un bici da corsa, ha preso l'uomo in pieno.

Entrambi sono caduti e il primo a lamentarsi sarebbe stato proprio l'anziano: "Abbiamo chiesto più volte se volevano che chiamassimo un'ambulanza, ma ci hanno detto di no. Tra i due c'è stato poi un po' di battibecco". Dopo qualche minuto, il ciclista è risalito sulla sua bici e si è allontanato facendo così perdere le sue tracce.

Il 35enne è stato sottoposto a un intervento chirurgico

Il cognato del 35enne ha poi chiamato i soccorsi e i carabinieri: l'uomo stato trasferito in ospedale da un'ambulanza. Quando i militari sono arrivati, però, sulla pista non c'era più il ciclista. Nel frattempo, il ferito è stato sottoposto a un intervento chirurgico: "Rischia di perdere l'uso del braccio – racconta la moglie – se andrà bene dovrà comunque sottoporsi a esercizi di fisioterapia". La coppia sta cercando di risalire all'identità del responsabile.