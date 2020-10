in foto: (Immagine di repertorio)

Una donna di 76 anni è morta nella mattinata di ieri, giovedì 8 ottobre, per le conseguenze di un grave incidente stradale. La vittima era in sella alla sua bici e, per cause da accertare, è stata investita da un'auto. L'incidente è avvenuto a Castano Primo, comune in provincia di Milano, attorno alle 11 del mattino. L'anziana signora stava percorrendo viale della Resistenza quando un'auto l'ha travolta, scaraventando la donna per terra e la sua bici fuori strada. L'uomo che era alla guida della vettura si è subito fermato ed è stato lui stesso a chiamare i soccorsi. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso ma quando i soccorritori hanno raggiunto la signora, per lei purtroppo non c'era ormai più niente da fare: era rimasta fin da subito immobile sull'asfalto, morta sul colpo a causa della gravità dei traumi riportati nell'impatto con l'automobile.

Dalle telecamere presenti in zona potrà arrivare un aiuto per ricostruire la dinamica

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, gli agenti della polizia locale e i carabinieri. Spetterà adesso alle forze dell'ordine cercare di ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità del conducente dell'auto: si cercherà di capire per quale motivo non sia riuscito a evitare la donna in bici, se a causa di una manovra improvvisa della ciclista, per una disattenzione, o perché stava procedendo troppo veloce. Probabilmente le telecamere di sicurezza presenti nella zona potranno aiutare a ricostruire con esattezza quanto avvenuto: cambia però purtroppo poco per la sfortunata 76enne e per tutti i parenti costretti a piangerne l'improvvisa e tragica scomparsa.