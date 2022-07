Avvocato si suicida in Tribunale a Milano: si è lanciato dal settimo piano Un avvocato di 49 anni è morto precipitando dal settimo piano del Palazzo di Giustizia di Milano: sarebbe confermato che si è trattato di un gesto estremo.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia in Tribunale a Milano. Un uomo è morto precipitando dal settimo piano del Palazzo di Giustizia di Milano. A dare l'allarme sono stati alcuni dipendenti al lavoro negli uffici giudiziari: in pochi minuti sono arrivati i medici e i paramedici del 118. Purtroppo per l'uomo non c'è stato più nulla da fare. Gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Sul posto anche le forze dell'ordine che indagato sull'accaduto.

L'ipotesi di suicidio

Dalle prime informazioni sembrerebbe che si sia trattato di un gesto estremo. Ma la dinamica è ancora tutta da capire: ci sarebbero alcuni testimoni che avrebbero visto tutto. L'uomo è caduto dal settimo piano del Tribunale, dove si tengono solitamente le udienze preliminari e ci sono le aule del Tribunale di sorveglianza.

Nel frattempo sono stati chiusi i bagni delle cancellerie dell'ufficio del gip. Sull'accaduto ha parlato anche il procuratore capo Marcello Viola: "Si tratta di una vicenda estranea all'ambiente giudiziario. Si è verificato attorno alle 12.30". Confermando il suicidio. Le forze dell'ordine stanno controllando i documenti che aveva addosso.

Chi è la vittima

Come riferito da fonti di Fanpage.it, la vittima sarebbe un uomo di 49 anni. Si tratta di un avvocato sospeso a tempo indeterminato dall'Ordine già dal 2014. Prima di lanciarci avrebbe scritto un bigliettino ritrovato nel portafoglio in cui riportava intenti autolesivi. Il biglietto ora è analizzato dagli investigatori che hanno avviato le indagini. A coordinare il tutto è il procuratore Cristiana Roveda. Si sta cercando di mettersi in contatto con alcuni famigliari.