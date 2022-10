Tragedia a Milano, uomo precipita dalla finestra di un hotel e muore Questa mattina un uomo di 54 anni è precipitato da una finestra del Demidoff hotel, al civico 2 in via Plinio a Milano, ed è morto sul colpo.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Un uomo di 54 anni è precipitato da una finestra del Demidoff hotel, al civico 2 in via Plinio a Milano. La tragedia è avvenuto nella mattinata di oggi lunedì 3 ottobre. Subito i soccorsi sono arrivati sul posto: i sanitari però non hanno potuto far altro che accertare il decesso del 54enne. Ora si cerca di capire cosa è accaduto: non si esclude nessuna pista investigativa.