Torna il salone della responsabilità sociale d’impresa: 100 eventi in 3 giorni alla Bocconi Tre giorni di incontri all’Università Bocconi per confrontarsi sulla responsabilità sociale nel mondo dell’imprenditoria e sulla sostenibilità ambientale delle imprese. In cartellone un centinaio di eventi, con 380 relatori.

A cura di Fabio Pellaco

Al giorno d'oggi la responsabilità sociale è un'esigenza sempre più sentita nel mondo dell'imprenditoria. A questo tema è dedicato il Salone della Csr e dell'innovazione sociale che taglia il traguardo dei 10 anni con un'edizione ricca di eventi in programma dal 3 al 5 ottobre all'Università Bocconi di Milano.

Dal 2013, anno della prima edizione, il Salone è uno dei principali eventi in Italia dedicati alla responsabilità sociale d'impresa (corporate social responsibility) e alla sostenibilità.

Cento eventi in tre giorni

Il titolo dell'edizione 2022 è "Connessioni sostenibili" e avrà in cartellone un centinaio di eventi suddivisi lungo i tre giorni di apertura al pubblico, dove saranno approfondite diverse tematiche care al mondo della sostenibilità all'interno delle imprese.

Durante gli incontri si spazierà dalla crisi climatica al welfare aziendale, dalle politiche di diversità e inclusione alla finanza responsabile, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) alle partnership innovative, dalla trasformazione digitale alla transizione ecologica.

Alla Bocconi saranno presenti 269 organizzazioni per un totale di 380 relatori. L'edizione del decennale sarà l'occasione per tracciare un bilancio sull'evoluzione dell'evento negli anni e di come sono mutate le esigenze delle imprese e degli stakeholder, coloro che a qualunque titolo sono coinvolti nelle attività delle aziende.

Il Salone si propone di contribuire a trovare un percorso di sviluppo sostenibile che migliori il coordinamento tra tutti gli attori interessati mettendo in comune risorse e competenze.

Tutti gli eventi del Salone si svolgeranno presso la sede dell'Università Bocconi in via Roentgen 1 a Milano e saranno trasmessi in streaming sulla piattaforma online dedicata. Per partecipare occorre iscriversi sul sito ufficiale dell'evento. L'iscrizione è necessaria sia per partecipare in presenza, sia per seguire gli incontri online.

Le iniziative per la sostenibilità

Gli organizzatori dell'evento hanno messo in campo anche diverse iniziative concrete nel campo della sostenibilità. Il Salone 2022 sarà un'evento "water equal" grazie alla partnership con Wami (Water with a Mission), il progetto che con la vendita delle sue bottigliette realizza acquedotti per le comunità che non hanno accesso diretto all'acqua potabile.

Grazie al Salone, Wami porterà 750 litri di acqua nei villaggi di Betoho, in Madagascar. I visitatori dell'evento potranno contribuire a incrementare questo numero giocando sul sito ufficiale del progetto.

L'iniziativa di Wami non sarà l'unica possibilità, per coloro che parteciperanno agli incontri, di prendere parte in prima persona ai temi di discussione. Grazie all'accordo con Foresta Italia, la campagna nazionale lanciata quest'anno da Rete Clima con Coldiretti e Pefc Italia, sarà possibile partecipare alla challenge "Sosteniamo le foreste!".

Scaricando l'app AWorld e unendosi al team creato ad hoc per il Salone 2022 si potrà contribuire all'obiettivo di realizzare 15mila buone azioni legate alla sostenibilità ambientale entro il 5 ottobre. Foresta Italia si impegnerà a sostenere la gestione di tre foreste nel nostro Paese.